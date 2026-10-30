Bạo lực học đường không chỉ là những vụ đánh nhau

Chiều 28-10, tại trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh, Nghệ An), Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường với chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm - Kết nối để an toàn” thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Từ những lời xúc phạm đến nguy cơ bạo lực

Đại úy Nguyễn Hữu Tráng (Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã phát hiện 5 vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, với 24 học sinh liên quan.

Đại úy Nguyễn Hữu Tráng khuyến cáo các em cần sử dụng chức năng báo cáo vi phạm của nền tảng, đồng thời lưu giữ đường dẫn, hình ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. Ảnh: Tienphong.vn

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Tráng, bạo lực học đường có thể chia thành hai hình thức: bạo lực nóng và bạo lực lạnh.

Trong đó, bạo lực nóng là hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe như đánh nhau, gây thương tích, thậm chí đe dọa tính mạng. Bạo lực lạnh thể hiện qua việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, tẩy chay hoặc lập nhóm kín để công kích, gây tổn thương tinh thần cho người khác.

Đáng lo ngại, bạo lực lạnh có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến bạo lực nóng, khiến những mâu thuẫn ban đầu leo thang thành các vụ việc nghiêm trọng.

Trước câu hỏi của học sinh về việc bị ghép ảnh, lập tài khoản giả mạo trên mạng xã hội để chế giễu, Đại úy Nguyễn Hữu Tráng khuyến cáo các em cần sử dụng chức năng báo cáo vi phạm của nền tảng, đồng thời lưu giữ đường dẫn, hình ảnh chụp màn hình làm bằng chứng.

Học sinh cần chủ động thông báo với giáo viên, gia đình hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ, thay vì im lặng chịu đựng hoặc đáp trả bằng những lời công kích trên mạng.

“Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc vu khống người khác có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống” – Đại úy Nguyễn Hữu Tráng cho hay.

Chưa đủ 18 tuổi không có nghĩa được miễn trách nhiệm hình sự

Đại úy Nguyễn Hữu Tráng cho biết, tùy tính chất, mức độ, hành vi bạo lực học đường có thể cấu thành nhiều tội danh khác nhau. Đối với hành vi cố ý gây thương tích, việc xử lý hình sự được xem xét theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trách nhiệm hình sự không chỉ căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể mà còn phụ thuộc vào các yếu tố như sử dụng hung khí nguy hiểm, tính chất hành vi và những tình tiết luật định. Vì vậy, không phải cứ tỷ lệ thương tích dưới 11% là không bị xử lý hình sự.

Theo số liệu được công bố, tình trạng bạo lực học đường ở Việt Nam vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Trường hợp bạo lực dẫn đến chết người, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào diễn biến, tính chất hành vi và các yếu tố liên quan để xác định tội danh phù hợp, trong đó có thể xem xét tội giết người nếu đủ yếu tố cấu thành.

Đối với người chưa thành niên, trách nhiệm hình sự được xác định căn cứ vào độ tuổi, loại tội phạm và các quy định pháp luật có liên quan. Việc chưa đủ 18 tuổi không đồng nghĩa với được miễn trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp.

Đại úy Nguyễn Hữu Tráng nhấn mạnh, phòng ngừa bạo lực học đường cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Những mâu thuẫn, biểu hiện bắt nạt phải được phát hiện, can thiệp từ sớm, tránh để hành vi xúc phạm, công kích kéo dài và dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Đặc biệt, học sinh không nên im lặng khi chứng kiến hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Việc kịp thời lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần ngăn chặn những hành vi gây tổn thương cho người khác.