Bạo lực học đường có thể đẩy trẻ vào bế tắc, tuyệt vọng

Mùa thu năm 1966, trên vùng đất Như Xuân địa linh nhân kiệt, Trường Cấp III Như Xuân được thành lập theo QĐ số 1486 QĐ/VX của Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa. Sự ra đời của nhà trường trong hoàn cảnh chiến tranh phá hoại ác liệt không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương, mà còn thể hiện quyết tâm giữ gìn và phát triển sự nghiệp giáo dục ngay cả trong những năm tháng gian khó, đây chính là nền móng ban đầu của Trường THPT Như Thanh ngày nay.