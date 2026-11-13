Bạo lực học đường có thể đẩy trẻ vào bế tắc, tuyệt vọng
Bạo lực học đường đang là một vấn nạn đối với sức khỏe tinh thần của giới trẻ. Không chỉ gây thương tích trước mắt mà còn có thể để lại những hậu quả trầm trọng hơn như gây hoảng loạn, trầm cảm, lo âu, thậm chí làm tăng nguy cơ tự sát ở trẻ em. Trên thực tế, tỷ lệ trẻ phải nhập viện điều trị do bắt nạt học đường đang gia tăng ở thời gian gần đây.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-luc-hoc-duong-co-the-day-tre-vao-be-tac-tuyet-vong-246261113093724848.htm