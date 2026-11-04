Bạo lực học đường: Bộ Giáo dục và Đào tạo siết trách nhiệm người đứng đầu

Sáng 4/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, báo chí đặt câu hỏi về các giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, đặc biệt là những vụ việc học sinh hành hung giáo viên, qua đó bảo đảm an toàn cho nhà giáo và học sinh.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên khẳng định quan điểm kiên quyết xử lý vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền pháp luật, bảo vệ danh dự, nhân phẩm của nhà giáo và học sinh; đồng thời triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này, bảo đảm an toàn cho nhà giáo và học sinh.

Theo ông Kiên, Bộ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường theo Chỉ thị số 03.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường.

Các cơ sở giáo dục cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử; trang bị cho học sinh kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ bản thân và nhận diện hành vi bắt nạt trực tuyến. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho giáo viên, phối hợp với gia đình để nắm bắt tâm lý học sinh.

Nhà trường và cha mẹ học sinh cần thường xuyên quan tâm, theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện những khó khăn của học sinh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; phát huy vai trò của công tác tư vấn học đường trong phòng ngừa bạo lực.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an triển khai Kế hoạch số 113 nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Kế hoạch đã được triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố; hơn 95% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin tại họp báo Chính phủ. Ảnh: A.Q.

Thứ hai, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và bảo vệ người bị bạo lực học đường.

Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo đảm an toàn, sơ cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; thông báo cho gia đình, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và bảo quản các thông tin, tài liệu cần thiết.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhà trường phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ xử lý nội bộ. Trong quá trình giải quyết và cung cấp thông tin, cần bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn.

Đối với những trường hợp bị ảnh hưởng bởi bạo lực học đường, nhà trường cần phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình để hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện dạy và học an toàn.

Với học sinh có hành vi bạo lực, việc xử lý cần đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát và hỗ trợ khắc phục hành vi, qua đó phòng ngừa tái phạm.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học, nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục rà soát công tác bảo đảm an ninh, kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường học, chủ động nhận diện nguy cơ tại khu vực cổng trường và trong khuôn viên trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan khi để xảy ra vụ việc.

Rà soát quy định, nghiên cứu sửa đổi các văn bản về phòng, chống bạo lực học đường

Liên quan đến đề xuất xem xét sửa đổi Thông tư số 19/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã giao Vụ Học sinh, sinh viên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thông tư; tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát quy định hiện hành, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80 ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình trao đổi thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc. Đồng thời, thống nhất dữ liệu, chế độ báo cáo, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.