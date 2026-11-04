Bạo lực học đường: Bộ GD-ĐT kiên quyết bảo vệ danh dự, nhân phẩm và an toàn cho nhà giáo, học sinh

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đoàn Trung Kiên đã trao đổi với báo chí về các giải pháp phòng ngừa, can thiệp kịp thời, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trước các vụ việc bạo lực học đường; đồng thời thông tin về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

4 nhóm giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường

Trả lời câu hỏi về giải pháp phòng ngừa, can thiệp kịp thời, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trước các vụ việc bạo lực học đường, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định quan điểm nhất quán của Bộ GDĐT là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Quang cảnh Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ trưởng cho biết, Bộ GDĐT đã và đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ, nhận diện bắt nạt trực tuyến; bồi dưỡng giáo viên kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; phối hợp gia đình nắm bắt tâm lý học sinh.

Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện khó khăn các em gặp phải để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường của các nhà trường.

Hiện nay, Bộ GDĐT đang phối hợp với Bộ Công an, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Thứ hai, can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường. Khi xảy ra vụ việc bạo lực học đường, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản thông tin, tài liệu cần thiết.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Đối với những trường hợp bị bạo lực học đường, nhà trường cần quan tâm, phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện tiếp tục dạy và học an toàn. Đối với trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát khắc phục hành vi, tránh tái phạm.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục. Rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, khuôn viên và trên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của cơ sở giáo dục và cá nhân liên quan khi để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường hoặc chậm xử lý vụ việc.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên trao đổi tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về kỷ luật học sinh

Liên quan đến câu hỏi về việc xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết Bộ đã giao cho Vụ Học sinh, sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư, tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết, phù hợp thực tiễn và đảm bảo quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc; thống nhất dữ liệu báo cáo để theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện.