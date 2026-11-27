Ảnh minh họa: AI

Bạo lực trên cơ sở giới không còn giới hạn ở những tổn thương hữu hình ngoài đời thực mà đang biến tướng tinh vi hơn qua hình ảnh, âm thanh và video giả mạo. Với phụ nữ nói chung và nữ sinh nói riêng, mỗi cú nhấp chuột hay thông tin cá nhân bị phát tán sai lệch đều có thể kéo theo hệ lụy nặng nề về tâm lý, đời sống và uy tín cá nhân.

Khi danh dự bị tổn thương bởi công nghệ

Tháng 5/2026, dư luận từng bàng hoàng trước vụ việc xảy ra tại Đồng Nai, nơi một nữ sinh trung học bất ngờ rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng do chính bạn học cùng lớp gây ra. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong giao tiếp tuổi học trò, thay vì chọn cách giải quyết trực tiếp, nam sinh này đã tải về các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trôi nổi để cắt ghép khuôn mặt của bạn nữ cùng lớp vào những hình ảnh, video nhạy cảm. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn phát tán các sản phẩm giả mạo này vào các nhóm chat và mạng xã hội nhằm cố tình bôi nhọ danh dự và nhân phẩm nạn nhân.

Công an xã Tân Hưng, Đồng Nai, động viên tinh thần cho em T.L.Đ, giúp em ổn định tâm lý trước các thông tin bị bịa đặt.

Không chỉ dừng lại ở các vụ việc đơn lẻ trong học đường, theo thống kê từ lực lượng chức năng, tình trạng tội phạm công nghệ này đang diễn biến ngày càng phức tạp. Đơn cử, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thời gian qua đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp nạn nhân bị các đối tượng dùng công nghệ deepfake cắt ghép khuôn mặt vào video nhạy cảm để đe dọa, tống tiền với số tiền đòi hỏi lên tới hàng tỷ đồng. Mới đây nhất, Công an tỉnh Cao Bằng cũng phát đi cảnh báo nóng về thủ đoạn tinh vi, tội phạm rà soát ảnh chân dung công khai trên mạng xã hội, sau đó dùng AI ghép vào nội dung đồi trụy nhằm khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản người dân.

Những vụ việc này cho thấy bạo lực trên cơ sở giới nay đã dịch chuyển từ đời thực lên không gian mạng với những hình thức biến tướng nguy hiểm. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên các công cụ AI trôi nổi, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sản phẩm giả mạo như thật mà không cần chuyên môn kỹ thuật cao. Sensity AI - đơn vị chuyên nghiên cứu và phát hiện nội dung giả mạo deepfake, từng công bố có tới khoảng 96% video deepfake lan truyền trên mạng là nội dung khiêu dâm giả mạo, và phần lớn nạn nhân phải gánh chịu nỗi tủi nhục này chính là phụ nữ.

Điều đáng sợ nhất là tính lan truyền chớp nhoáng và sự lưu cữu vĩnh viễn của internet. Một lời lăng mạ ngoài đời có thể trôi theo thời gian, nhưng một hình ảnh, đoạn video giả mạo bị phát tán trên mạng sẽ để lại hệ lụy lâu dài đối với cuộc đời nạn nhân. Họ không chỉ mất đi uy tín, công việc hay dang dở việc học hành, mà còn phải chịu áp lực tâm lý nặng nề trước sự soi mói của dư luận, nơi nhiều người thiếu thông tin sẵn sàng hùa vào phán xét thay vì đứng về phía người bị hại.

Trước những câu chuyện bạo lực số nhắm vào giới trẻ, những người mẹ có con gái ở tuổi dậy thì không khỏi trăn trở. Chị Nguyễn Thị Lan, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ rằng thế giới ảo hiện nay đang tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn đối với con trẻ. "Khi con bước vào tuổi trưởng thành, việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội là nhu cầu tất yếu. Nhìn những vụ việc các cháu bị cắt ghép ảnh nhạy cảm chỉ vì mâu thuẫn học đường, tôi không khỏi lo lắng. Nỗi sợ lớn nhất của người làm mẹ là con bị tổn thương khi chưa đủ bản lĩnh đối diện, trong khi mình không thể lúc nào cũng kiểm soát được mọi không gian mạng mà con tiếp cận", chị Lan bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Lan cùng 2 con gái trước ngôi nhà đang xây của gia đình

Không chỉ bậc phụ huynh lo lắng, với nhiều nữ sinh, sinh viên, nhóm hiện diện thường xuyên trên mạng xã hội, nỗi bất an trước công nghệ giả mạo cũng ngày càng rõ rệt. Bạn Nguyễn Phương Anh, sinh viên Trường ĐH BUV, chia sẻ: "Trước đây, mình hay đăng ảnh đi học, đi chơi hay chia sẻ chuyện thường ngày khá thoải mái nhưng giờ thì dè chừng hơn nhiều, thậm chí nhiều bạn chọn để tài khoản ở chế độ riêng tư hoặc hạn chế đăng ảnh rõ mặt. Điều khiến mình lo nhất không chỉ là bị cắt ghép hình ảnh, mà là lỡ có chuyện không hay xảy ra thì người xung quanh dễ hiểu lầm, bàn tán trước khi biết sự thật, khiến người bị hại áp lực và ngại lên tiếng".

Nỗi lo từ phía gia đình cùng tâm thế thận trọng của người trẻ cho thấy bạo lực số đang tạo ra những rào cản vô hình trong đời sống thường nhật. Khi công nghệ bị biến thành công cụ tấn công tinh thần, người trẻ thiếu kỹ năng phòng vệ hoặc thiếu điểm tựa chia sẻ rất dễ chịu tổn thương sâu sắc và kéo dài.

Khoảng cách số và cái bẫy định kiến

Không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công cá nhân lộ liễu, định kiến giới còn ẩn sâu một cách tinh tế ngay trong lòng các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Theo báo cáo của UNESCO và trung tâm quốc tế về trí tuệ nhân tạo (IRCAI), các mô hình ngôn ngữ lớn và thuật toán máy học khi hấp thụ kho dữ liệu khổng lồ do con người sản xuất trên internet đã vô tình tiếp thu và khuếch đại những định kiến có sẵn từ xã hội thực. Khi người dùng yêu cầu các công cụ AI tạo văn bản, hình ảnh hoặc gợi ý nghề nghiệp, các hệ thống này thường mặc định gán ghép phụ nữ vào không gian gia đình, công việc nội trợ, chăm sóc hoặc các vai trò phụ trợ, trong khi nam giới lại được miêu tả gắn liền với năng lực lãnh đạo, công nghệ, khoa học kỹ thuật và các quyết định kinh tế lớn. Sự lặp lại vô hình này tạo ra một vòng lặp luẩn quẩn, AI không chỉ phản ánh định kiến cũ mà còn củng cố, đóng khung vai trò của phụ nữ trong không gian số, từ đó làm suy yếu sự hiện diện và quyền năng của họ.

Từ góc độ quản lý an ninh mạng, Thượng tá Trần Việt Cường, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, chỉ ra rằng sự phát triển của công nghệ đang làm gia tăng mức độ phức tạp của tội phạm mạng nhắm vào phụ nữ và trẻ em. Khoảng cách an toàn số giữa các vùng miền tạo ra những "vùng lõm", khiến phụ nữ dễ rơi vào rủi ro xâm phạm đời tư.

PGS.TS Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Dưới lăng kính xã hội học, PGS.TS Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho biết dù tỷ lệ người Việt Nam tiếp cận internet ở mức rất cao, đạt 97,5% (trong đó nam giới chiếm 89,6% và nữ giới là 85,7%), nhưng năng lực sử dụng lại có khoảng cách rõ rệt. Các số liệu nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới có mức độ sử dụng thành thạo cả điện thoại thông minh lẫn máy tính cao gấp 1,72 lần so với nữ giới. Phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường tập trung phần lớn ở nhóm bất lợi, thiếu hụt trầm trọng các kỹ năng số nâng cao để phòng tránh rủi ro.

Bên cạnh đó, gánh nặng chăm sóc gia đình, đặc biệt là khi phụ nữ lập gia đình và nuôi dạy con cái, khiến thời gian dành cho việc nâng cao hiểu biết công nghệ bị thu hẹp đáng kể. Những vết thương do bạo lực số gây ra không rướm máu, nhưng sức hủy diệt tinh thần đối với phái yếu là vô cùng lớn. Nhận diện rõ những con số và thực tế này là bước đầu để xã hội cùng chung tay bảo vệ phụ nữ an toàn hơn trong kỷ nguyên số.

(còn nữa)