Bạo lực gia đình, người đàn ông ở Thanh Hóa bị bắt

Ngày 9/11, Công an phường Hạc Thành cho biết, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc Nguyễn Văn T (sinh năm 1984), trú tại phường Hạc Thành, có hành vi dùng gậy đánh hai con gái ruột, gây thương tích cho các cháu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11h ngày 22/10, T đi đón con gái là N.T.V. (sinh năm 2013) đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm nước, người này gọi hai con gái là N.B.N. (sinh năm 2010) và N.T.V. ra ăn cơm. Tuy nhiên, cả hai đang ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đến gần 14h cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê chơi điện thoại, người cha nổi nóng, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị bố đánh vào cánh tay. Chưa dừng lại, đối tượng kéo cháu V. ra ngoài, tiếp tục đánh nhiều phát vào vùng mông. Sau đó, người đàn ông này quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Những vết thương trên cơ thể con gái do Nguyễn Văn T dùng gậy đánh. Ảnh: CATH

Đến tối cùng ngày, vợ T đi làm về, phát hiện hai con bị thương nên lập tức đưa các cháu đến bệnh viện điều trị. Kết quả giám định pháp y xác định cháu N.B.N. bị tổn thương cơ thể 11%, cháu N.T.V. bị tổn thương cơ thể 2%. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai cháu đều chưa đủ 16 tuổi.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn T là người có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực. Năm 2006, Tú bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009 bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2011, người này tiếp tục bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn T về hành vi “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình, đặc biệt là hành vi xâm hại trẻ em ngay trong chính môi trường được kỳ vọng là nơi an toàn nhất đối với các em.