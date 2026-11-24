Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga qua Biển Baltic và Biển Đen trong tháng này đang phải đối mặt với tình trạng chậm trễ và gián đoạn hoạt động bốc xếp, do những cơn bão thường xuyên và điều kiện thời tiết xấu, cộng thêm các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine và những cảnh báo về nguy cơ bị tập kích tại các địa phương.

Tại những cảng biển trọng điểm của Nga ở Biển Baltic, bão và thời tiết xấu đã khiến hoạt động bốc xếp của hơn 10 tàu chở dầu bị chậm trễ. Các thương nhân và nguồn tin nắm rõ lịch trình vận chuyển cho biết với Reuters hôm thứ Hai (23/11).

Bão vào thời điểm này trong năm vốn là hiện tượng thời tiết thông thường. Tuy nhiên, trong năm nay, các cuộc tấn công của Ukraine cũng đóng vai trò lớn hơn đáng kể trong việc gây gián đoạn hoạt động bốc xếp và vận chuyển tại các cảng xuất khẩu dầu mỏ của Nga ở cả Biển Baltic lẫn Biển Đen.

Chỉ hai tuần trước, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã đánh trúng trung tâm xuất khẩu hàng hóa quan trọng Ust-Luga của Nga trên Biển Baltic. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, trong khi các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi không đạt được tiến triển nào.

Ust-Luga là cảng hàng đầu của Nga về xuất khẩu dầu mỏ và các loại hàng hóa khác qua Biển Baltic. Cảng này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Trong năm nay, Kyiv đẩy mạnh chiến dịch nhằm làm suy yếu nguồn cung nhiên liệu trong nước của Nga và nguồn thu xuất khẩu của Moscow thông qua các cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ.

Tại Novorossiysk, cảng nằm bên bờ Biển Đen, bão cũng gây chậm trễ hoạt động bốc xếp dầu lên các tàu chở dầu trong những ngày gần đây, bên cạnh những hạn chế vốn đã tồn tại do các cảnh báo thường xuyên về nguy cơ tấn công bằng UAV. Các nguồn tin thương mại nói với Reuters.

Tình trạng bão tiếp tục gây gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu tại Novorossiysk, cảng xuất khẩu trọng điểm của Nga ở Biển Đen, khi bước sang tuần giao dịch mới.

Theo các nguồn tin của Reuters, tính đến ngày 23/11, thời tiết xấu đang dần suy yếu và các cơn bão tại Biển Baltic cũng giảm cường độ. Hoạt động tại những cảng xuất khẩu dầu mỏ của Nga ở khu vực này có thể được nối lại trong những ngày tới.

Tuy nhiên, tình trạng chậm trễ trong tháng này có thể khiến cước vận tải dầu thô Urals chủ lực của Nga sang châu Á tăng trở lại, do số lượng hàng hóa có thể rời các cảng của Nga trong những tuần gần đây đã giảm. Đặc biệt, trong mùa đông, số chuyến hàng rời các cảng Baltic có thể còn ít hơn, bởi hoạt động vận chuyển khi đó đòi hỏi các tàu chở dầu đạt tiêu chuẩn hoạt động trong điều kiện băng giá, các thương nhân cho biết.