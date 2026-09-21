Bão lớn tiến sát Nhật Bản, cảnh báo lũ lụt và sạt lở

Bão Dujuan là cơn bão nhiệt đới thứ 10 ảnh hưởng đến Nhật Bản kể từ tháng 6 trong một mùa bão hoạt động mạnh bất thường do tác động của hiện tượng El Nino.

Tính đến 10 giờ sáng ngày 21/9, tâm bão nằm cách đảo Hachijo thuộc quần đảo Izu khoảng 100 km về phía tây - tây nam, di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 25 km/h, sức gió giật mạnh nhất lên tới 198 km/h.

Đường phố tại tỉnh Chiba bị ngập nặng. Video: X/tanpukunokami

JMA dự báo cơn bão sẽ đi qua gần bán đảo Boso thuộc tỉnh Chiba, phía đông Tokyo, từ chiều tối cho đến đêm muộn ngày 21/9. Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn dữ dội đã trút xuống vùng Kanto-Koshin ở miền đông và vùng Tokai ở miền trung Nhật Bản từ sáng sớm ngày 21/9.

JMA đã phát cảnh báo sạt lở đất Cấp 4 - mức cảnh báo yêu cầu "toàn bộ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng phải sơ tán", đối với nhiều khu vực thuộc tỉnh Chiba và tỉnh Saitama, đồng thời phát cảnh báo nguy cơ lũ lụt Cấp 4 đối với sông Zenpukuji chảy qua khu Suginami thuộc Tokyo.

Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 22/9 được dự báo có thể lên tới 350 mm tại vùng Tokai và quần đảo Izu, 300 mm tại vùng Kanto và 200 mm tại khu vực Tohoku. Tại những khu vực xuất hiện dải mưa hội tụ, lượng mưa cục bộ có thể vượt quá 80 mm/giờ.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão trong 48 giờ. Video: X/MadrigalWxViz

Tình trạng mưa lớn dữ dội đã khiến tổng cộng 3.661 cơ sở giáo dục bao gồm các trường tiểu học, trung học và đại học tại 11 tỉnh phải đóng cửa tính đến trưa ngày 21/9. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy tại các sân bay Haneda và Narita, làm ảnh hưởng đến hơn 40.000 hành khách.

Cơn bão đổ bộ ngay giữa kỳ nghỉ lễ "Tuần lễ Bạc" kéo dài 5 ngày từ ngày 19/9 đến ngày 23/9, gây ra tình trạng gián đoạn giao thông nghiêm trọng trên toàn vùng thủ đô Tokyo và các khu vực lân cận.

Nhiều hoạt động văn hóa và địa điểm du lịch tại vùng thủ đô Tokyo bị hủy bỏ hoặc tạm dừng để bảo đảm an toàn. Lễ hội âm nhạc ngoài trời Rock in Japan Festival diễn ra tại thành phố Chiba đã đột ngột hủy bỏ ngày diễn cuối cùng dự kiến vào ngày 22/9. Chính quyền thành phố Tokyo cũng hủy bỏ một sự kiện liên quan đến Đại hội Thể thao châu Á.

Cơ quan chức năng và các đơn vị vận tải Nhật Bản kêu gọi người dân "kiểm tra thông tin thời tiết mới nhất và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm cả việc cân nhắc thay đổi kế hoạch trong thời tiết cực đoan" cũng như "xem xét lại các chuyến đi không cần thiết" để đảm bảo an toàn.