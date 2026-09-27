Bão lớn gây ngập lụt, mất điện trên diện rộng dọc bờ Đông nước Mỹ

Hơn 100.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại khu vực Đông Bắc Mỹ từng bị mất điện trong ngày 26/9. Thời tiết xấu cũng khiến các hãng hàng không hủy hơn 400 chuyến bay.

Bên cạnh gió lớn, sóng cao và thủy triều dâng cũng làm gia tăng nguy cơ ngập ven Đại Tây Dương. Ảnh hưởng của bão trải dài từ North Carolina đến New England, với nguy cơ mưa lớn, xói mòn bờ biển và xuất hiện các dòng nước nguy hiểm. Thủy triều cao trong dịp trăng tròn cuối tuần được dự báo làm tình trạng ngập ven biển nghiêm trọng hơn, do nước biển dâng kết hợp với lượng nước do bão đẩy vào bờ. New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực để ứng phó với nguy cơ ngập lụt và mất điện.

Thời tiết xấu cũng làm gián đoạn nhiều hoạt động cuối tuần. Một số chương trình âm nhạc tại New York, New Jersey, Maryland và Massachusetts bị hủy hoặc hoãn. Nhiều chuyến phà tới Nantucket, Martha’s Vineyard và Block Island cũng bị hủy do biển động và gió mạnh.

Các nhà khí tượng dự báo bão tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực bờ Đông trong những ngày cuối tuần trước khi suy yếu dần. Tuy nhiên, tại các cộng đồng thấp ven biển, tình trạng ngập có thể kéo dài qua nhiều chu kỳ thủy triều, trong khi việc khôi phục điện có thể mất thêm thời gian nếu gió mạnh tiếp tục gây đổ cây và làm hư hỏng hệ thống điện.