Bão lớn càn quét Bắc Âu: Mất điện diện rộng, hàng không tê liệt

Sóng lớn tại Newhaven, miền nam nước Anh, khi bão Austen gây gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng ngày 23/10. Ảnh: AFP

Cơ quan chức năng các nước cho biết, hai trận bão liên tiếp có tên Boelo và Austen đổ bộ trong vòng 24 giờ đã cắt đứt nguồn cung cấp điện của hơn 82.000 gia đình tại Anh, gần 60.000 hộ tại Pháp và ít nhất 10.000 hộ tại Đức.

Tại khu vực Argyll và Bute ở phía Tây Scotland, tốc độ gió ghi nhận được lên tới 135 km/h (84 dặm/giờ). Cây cối và đường dây điện bị bão quật ngã đã gây ách tắc nhiều tuyến đường bộ và đường sắt trên khắp Scotland cũng như miền Bắc nước Anh.

Tại bờ biển phía Nam nước Anh, một phần cầu cảng ở Brighton - vốn đã ngưng hoạt động kể từ sau vụ hỏa hoạn năm 2003 - đã bị bão Austen thổi bay. Giới chức trách đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét tại một số khu vực thuộc Scotland và Anh.

Hiệp hội Mạng lưới Năng lượng Anh cho biết có thời điểm hơn 400.000 gia đình bị mất điện trong thời gian diễn ra các trận bão này.

Trong khi đó, Công ty năng lượng Enedis của Pháp cho biết vào thời điểm bão Austen đạt đỉnh điểm ngày 24/10, khoảng 288.000 gia đình đã bị cắt điện hoàn toàn. Tính đến giữa ngày 25/10 (giờ địa phương), khoảng 59.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện trở lại, tập trung chủ yếu ở vùng Normandy và Brittany. Đơn vị này cho biết đã huy động 2.600 kỹ thuật viên cùng nhà thầu nỗ lực làm việc để khắc phục sự cố.

Tại Đức, bão Austen đã làm mất điện đối với 10.000 gia đình tại thành phố Freiburg-Brisgau phía Tây Nam và các vùng phụ cận vào ngày 25/10. Bệnh viện chính của thành phố thông báo phải giới hạn hoạt động, chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp cứu do sự cố mất điện. Cơ quan khí tượng DWD của Đức dự báo khu vực bờ biển phía Bắc sẽ tiếp tục hứng chịu các đợt gió mạnh lên tới 100 km/h (60 dặm/giờ).

Bão lớn cũng ảnh hưởng đến Hà Lan và Bỉ. Hàng trăm chuyến bay trên khắp khu vực Bắc Âu đã bị hủy hoặc phải chuyển hướng do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Sân bay Schiphol ở Amsterdam, một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất châu Âu, đã hủy hàng chục chuyến bay trong ngày 25/10.

Theo thống kê của AFP, có khoảng 90 chuyến bay bị hủy, chủ yếu là các tuyến đi đến các thành phố châu Âu như Paris, Roma và Dublin. Hàng loạt chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay này cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Bên cạnh đó, các chuyến bay tại khu vực miền bắc nước Anh và Scotland cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bão này.