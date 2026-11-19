Với vùng nguyên liệu dồi dào của vùng chuyên canh cà phê, nương dâu và nghề tơ tằm, các doanh nghiệp liên kết cùng nông dân tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, đã đầu tư chế biến, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mối liên kết ấy giúp người dân yên tâm làm nghề, tạo việc làm, duy trì sinh kế và bồi đắp uy tín cho trà B’Lao, tơ lụa Bảo Lộc. Bên cạnh việc sản xuất, các hoạt động trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm đang mở thêm cơ hội khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan của vùng đất này.

Những dãy nhà mái đỏ nằm xen giữa vùng canh tác và khu dân cư ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Những vườn cây nối liền các khu dân cư, tạo nên nét riêng của cảnh quan đô thị Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Những vườn chè olong phủ kín sườn đồi, tạo nên cảnh sắc và cuộc sống riêng của vùng Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Quy trình chế biến cà phê tại Công ty TNHH Cà phê Triều Nguyên, Phường 2 Bảo Lộc được tự động hóa với thiết bị hiện đại cho sản phẩm xuất khẩu. Hiện nay, Lâm Đồng là vùng cà phê nguyên liệu lớn nhất cả nước. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Công nhân đảo búp chè tươi trong công đoạn làm héo tại xưởng chế biến trà ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Nghề trồng dâu, nuôi tằm mang lại nguồn thu cho nhiều hộ dân ở vùng Bảo Lộc và phụ cận, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Công nhân Công ty TNHH Trà Phú Sỹ xếp các gói trà ô long thành phẩm vào thùng tại xưởng đóng gói ở Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Công nhân Công ty TNHH Trà Phú Sỹ xếp các gói trà ô long thành phẩm vào thùng tại xưởng đóng gói ở Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Giới thiệu các dòng trà tại không gian trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Trà Phú Sỹ, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Vận hành dây chuyền ươm tơ, rút sợi tơ từ kén tằm tại một cơ sở chế biến ở Lâm Đồng, tơ tằm Bảo Lộc là một sản phẩm tạo nên bản sắc và gái trị vùng đất Bảo Lộc. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Những vườn chè olong phủ kín sườn đồi, tạo nên cảnh sắc và nét riêng cuộc sống ở vùng Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Công nhân hàn kín miệng túi sản phẩm cà phê đóng gói tại Công ty TNHH Cà phê Triều Nguyên, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN