Bạo loạn tồi tệ nhất hàng chục năm bùng phát ở Pháp: Tòa thị chính bốc cháy, cửa hàng bị đốt phá
Nước Pháp tiếp tục đối mặt với làn sóng bất ổn xã hội khi hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình trên khắp cả nước.
Những cuộc tuần hành nhằm phản đối giá sinh hoạt leo thang và chất lượng môi trường học đường suy giảm đã bị phủ bóng bởi các vụ đụng độ, hỏa hoạn và cướp phá.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bao-loan-toi-te-nhat-hang-chuc-nam-bung-phat-o-phap-toa-thi-chinh-boc-chay-cua-hang-bi-dot-pha-169261019062636867.htm