Bạo loạn tồi tệ nhất hàng chục năm bùng phát ở Pháp: Tòa thị chính bốc cháy, cửa hàng bị đốt phá

Những cuộc tuần hành nhằm phản đối giá sinh hoạt leo thang và chất lượng môi trường học đường suy giảm đã bị phủ bóng bởi các vụ đụng độ, hỏa hoạn và cướp phá.

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