Bạo loạn tại nhà tù Mexico, 10 người chết, 16 người bị thương

Bạo loạn xảy ra tại nhà tù El Castillo, Mexico. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Sở Công an bang Sinaloa xác nhận trên mạng xã hội rằng trong nhà tù đã xảy ra “một cuộc hỗn chiến”, nhưng không nêu nguyên nhân cụ thể dẫn đến bạo lực. Thân nhân tử vong khi đến thăm là người chưa thành niên. Hãng tin AP dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết có tù nhân sử dụng súng trong vụ xô xát.

Sau vụ việc, quân đội, Vệ binh Quốc gia và các lực lượng khác của Mexico đã vào nhà tù để lập lại trật tự. Chính phủ Mexico sau đó cho biết nhà tù El Castillo (nơi giam giữ 1.800 tù nhân) hiện “đã trong tầm kiểm soát”.

Quân đội Mexico vào nhà tù để lập lại trật tự. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Trong thông cáo, Sở Công an bang Sinaloa cho biết những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện các lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để giữ trật tự, nhà tù đã tạm dừng việc thăm gặp.

Thông cáo nêu rõ cơ quan công tố bang Sinaloa đã nhận được thông báo và sẽ mở cuộc điều tra nhằm làm rõ diễn biến vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Tháng 5 năm ngoái, một nhà tù ở Culiacan, thủ phủ bang Sinaloa, cũng xảy ra bạo loạn khiến 7 tù nhân chết và 1 người bị thương. Bang Sinaloa liên tục xảy ra xung đột bạo lực từ tháng 9/2024 do hai phe lớn trong nội bộ băng đảng ma túy địa phương tranh giành quyền kiểm soát.