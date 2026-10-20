Bạo loạn ở Pháp ảnh hưởng tới hàng nghìn doanh nghiệp

Hai ngày sau các vụ bạo loạn hôm 17/10, dấu vết của đám cháy vẫn còn trên phố Beaurepaire ở Paris. Mùi khói phảng phất giữa những đống rác cháy dở, xe đạp cháy đen và các cửa hàng bị đập phá.

Bộ trưởng Thương mại Pháp Serge Papin hôm 19/10 cho biết ít nhất 3.000 doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vụ bạo loạn. Một ngày trước đó, ông Alexandre Bompard, Giám đốc điều hành Carrefour kiêm Chủ tịch Liên đoàn bán lẻ Pháp, ước tính tổng thiệt hại lên tới hàng trăm triệu euro.

Trước quy mô thiệt hại, Chính phủ Pháp thừa nhận đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Người biểu tình đốt phá một văn phòng du lịch ở Lyon, Pháp. Ảnh chụp màn hình

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp hôm 17/10, cao hơn nhiều so với con số 200.000 người mà chính phủ dự kiến ban đầu.

“Điều đó có nghĩa là lực lượng cảnh sát được triển khai tại một số địa điểm không tương xứng với số lượng người biểu tình, cũng như những kẻ gây rối, cướp bóc và các phần tử cực tả”, ông Nunez nói hôm 19/10.

Ông Nunez cho biết đã đề nghị từ chức nhưng bị Tổng thống Emmanuel Macron từ chối. Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác tình báo.

Chính phủ Pháp đã áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Paris và các thành phố lớn khác. Trong khi đó, các lời kêu gọi tiếp tục biểu tình vào ba ngày thứ Bảy tiếp theo làm dấy lên lo ngại tình hình bất ổn sẽ còn kéo dài, gây thêm áp lực lên lực lượng an ninh và các doanh nghiệp tại Pháp.