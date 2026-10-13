Bao lâu nên xả khí hệ thống phanh ô tô và mất bao lâu để làm?

Hệ thống phanh thủy lực của ô tô tuy có thiết kế đơn giản nhưng đóng vai trò quan trọng trong vận hành an toàn. Việc duy trì chất lượng dầu phanh và xả khí định kỳ là cần thiết để tránh hiện tượng phanh bị mềm hoặc mất tác dụng.

Xả khí hệ thống phanh giúp duy trì hiệu suất và an toàn khi vận hành xe, tránh phanh bị mềm hoặc mất tác dụng. Ảnh: Jalopnik

Hệ thống phanh thủy lực trên ô tô hoạt động dựa trên dầu phanh, một loại chất lỏng có khả năng hút ẩm từ không khí theo thời gian. Dầu phanh dù là loại Dot 3, Dot 4 hay các loại khác đều bị giảm hiệu quả do hút ẩm và phân hủy tự nhiên, dẫn đến nguy cơ ăn mòn các chi tiết như ống phanh, heo phanh và hệ thống chống bó cứng ABS.

Chính vì vậy, việc xả khí phanh định kỳ nhằm loại bỏ không khí trong đường ống và thay thế dầu phanh cũ là rất quan trọng. Có hai phương pháp phổ biến là xả khí nhanh và xả khí toàn bộ (flush), trong đó flush thay thế hoàn toàn dầu phanh, còn xả khí nhanh chỉ đẩy đủ lượng không khí ra khỏi hệ thống.

Theo khuyến cáo chung từ các chuyên gia, nên thực hiện xả khí và thay dầu phanh sau mỗi 2 đến 3 năm hoặc sau 30.000 dặm (khoảng 48.000 km), tùy điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên, chủ xe cũng nên tham khảo hướng dẫn bảo dưỡng riêng của từng dòng xe để có lịch trình phù hợp.

Nếu cảm giác bàn đạp phanh bị mềm, có hành trình dài trước khi xe giảm tốc, xả khí phanh có thể là giải pháp đầu tiên cần thử, miễn là dầu phanh chưa bị ô nhiễm nặng. Màu sắc dầu phanh cũng là chỉ báo quan trọng, dầu phanh trong nên có màu vàng nhạt hoặc trong suốt, nếu chuyển sang màu tối hơn thì cần thay ngay.

Ngoài ra, những người thường xuyên lái xe trong điều kiện phanh nặng như kéo rơ-moóc, di chuyển nhiều trong đô thị với dừng-đi liên tục, hay chạy ở địa hình đồi núi nên tăng tần suất thay dầu phanh để đảm bảo hiệu suất phanh ổn định.

Quá trình xả khí phanh mất khoảng một giờ khi xe đã được nâng lên giá đỡ an toàn. Thời gian thực hiện có thể nhanh hơn nếu người thợ có kinh nghiệm hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ như bộ xả khí áp suất, máy hút chân không hoặc phần mềm kích hoạt hệ thống ABS để đẩy khí ra ngoài.

Quy trình xả khí thường bắt đầu từ bánh xe xa nhất với xy lanh chính, theo thứ tự bánh sau phải, sau đó bánh sau trái, tiếp đến bánh trước phải và cuối cùng là bánh trước trái. Trong suốt quá trình, bình dầu phanh phải được giữ đầy để tránh hút khí vào hệ thống.

Chủ xe cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng thiết bị xả khí kém chất lượng hoặc bình dầu phanh bị nứt có thể gây rò rỉ dầu, làm giảm hiệu quả phanh và gây hư hại sơn xe do dầu phanh có tính ăn mòn cao.