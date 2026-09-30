Bao lâu nên giặt ga giường và khăn tắm một lần?

Sau khi tắm xong, nhiều người có thói quen treo khăn lên để hôm sau dùng tiếp. Tuy nhiên, khăn tắm không sạch hoàn toàn chỉ vì cơ thể vừa được tắm. Khi lau người, tế bào da chết và các vi sinh vật trên da có thể bám lại trên sợi vải. Độ ẩm còn lại sau khi sử dụng cũng tạo điều kiện để vi khuẩn tiếp tục phát triển nếu khăn không được làm khô đúng cách.

Vì vậy, một số chuyên gia khuyến nghị khăn tắm nên được giặt sau khoảng 3-4 lầnsử dụng. Nếu dùng lại, khăn cần được treo ở nơi thông thoáng và để khô hoàn toàn giữa các lần dùng. Khăn vẫn còn ẩm, có mùi hoặc được để trong phòng tắm bí nên được thay sớm hơn.

Theo chuyên gia dị ứng và miễn dịch Sandra A. Ho, ga giường và khăn tắm nên được giặt khoảng 1-2 tuần một lần. Những người nhạy cảm hoặc dị ứng với mạt bụi càng nên duy trì thói quen này đều đặn.

Một khảo sát của Sleep Advisor cho thấy trung bình mọi người để khoảng 24 ngày mới giặt ga giường, riêng vỏ gối là khoảng 25 ngày. Một nghiên cứu tại Anh thậm chí ghi nhận phần lớn nam giới độc thân được khảo sát có thể để tới bốn tháng mới thay hoặc giặt ga. Khoảng 5% số người được hỏi cho biết họ chỉ làm việc này một hoặc hai lần mỗi năm.

Không nên đợi đến khi ga giường có mùi mới đem giặt. Ảnh: Kinga Krzeminska/Getty Images.

Lý do cần giặt thường xuyên không chỉ nằm ở những vết bẩn có thể nhìn thấy. Mỗi ngày, cơ thể con người liên tục bong ra các tế bào da chết. Chúng tích tụ trên giường và trở thành nguồn thức ăn cho mạt bụi.

Nếu khăn tắm bắt đầu có mùi lạ, đã đến lúc nên đem giặt. Ảnh: Getty Images.

Với phần lớn người khỏe mạnh, việc chậm giặt vài ngày không nhất thiết gây ra vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, những người dị ứng với mạt bụi có thể chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn.

Theo Ho, dị ứng mạt bụi có liên quan đến hen suyễn, viêm mũi dị ứng và các đợt bùng phát bệnh chàm. Khi ga giường tích tụ nhiều tế bào da và mạt bụi, các triệu chứng có thể trở nên khó chịu hơn.

Ngoài mốc 1-2 tuần, một số dấu hiệu cũng cho thấy ga giường cần được giặt sớm hơn, chẳng hạn như vết mồ hôi, vụn thức ăn, bụi bẩn, mùi khó chịu hoặc bề mặt bắt đầu có cảm giác nhớp. Với khăn tắm, mùi lạ là dấu hiệu dễ nhận biết nhất.

Nếu đang bị hen suyễn hoặc dị ứng nặng hơn bình thường và đã hơn vài tuần chưa giặt ga, Ho khuyên nên ưu tiên làm sạch chúng.

Nhiệt độ nước cũng đáng lưu ý, đặc biệt với người dị ứng mạt bụi. Ho khuyến nghị sử dụng nước nóng khi giặt ga và khăn tắm. Một số máy giặt hiện nay cũng có chế độ riêng dành cho hai loại đồ này.