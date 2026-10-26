Báo Lào đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Báo Pasaxon số ra ngày 23/10 đưa nhiều tin, bài về chuyến thăm, làm việc tại châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Các bài báo nêu rõ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, hai Nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên Đối tác Chiến lược toàn diện, vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Các bài báo nhấn mạnh, Đan Mạch là quốc gia thứ 2 trong EU thiết lập mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam sau Pháp. Trong Tuyên bố chung, hai bên tái khẳng định quyết tâm chung thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương và tháo gỡ các rào cản nhằm tăng kim ngạch thương mại và vốn đầu tư tại Việt Nam và Đan Mạch.

Theo các bài báo, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng dự cuộc gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Tại cuộc gặp, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch đã bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Báo chí Lào dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư lâu dài, là cứ điểm sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và cùng kiến tạo những giá trị mới.

Báo Pasaxon số ra ngày 26/10 đăng bài về chuyến thăm, làm việc tại châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Theo các bài báo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được báo Lào dẫn lời nhấn mạnh: Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả những lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), tạo nền tảng pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư dài hạn, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 3 hướng hợp tác lớn: Thứ nhất, hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, cùng thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Thứ ba, cùng nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm.

Thông tin trên báo Lào cho rằng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã giúp hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường thuận lợi hơn, tuy nhiên giai đoạn tiếp theo phải giúp vốn, công nghệ, doanh nghiệp, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng hai bên gắn kết sâu hơn.