Bảo Lâm 5 kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong xử lý đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm

Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm xử lý vi phạm và thu hồi được 2,55 ha trong tổng diện tích 370,9 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm để trồng lại rừng

Đã thu hồi 2,55 ha để trồng lại rừng

Tại Báo cáo số 641/BC-UBND gửi Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, UBND xã Bảo Lâm 5 nêu những khó khăn trong thực hiện một số kiến nghị tại kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, trong đó có việc xử lý đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm thuộc phạm vi quản lý của Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm.

Theo kết quả rà soát, công ty đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm xử lý vi phạm, thu hồi 2,55 ha trong tổng số 370,9 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm để trồng lại rừng.

Đối với 368,35 ha còn lại, doanh nghiệp tiếp tục triển khai phương án quản lý, phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích theo Đề án 1836.

Đến thời điểm báo cáo, có 254 hộ tham gia trồng khoảng 13.500 cây trên diện tích này. Hoạt động được triển khai nhằm từng bước bổ sung cây lâm nghiệp, gắn với quản lý diện tích đất đang được người dân sử dụng.

Khó khăn do quá trình sử dụng đất kéo dài

UBND xã Bảo Lâm 5 cho biết tình trạng lấn, chiếm diễn ra trong giai đoạn 2007–2016. Phần lớn các hộ liên quan là đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Theo báo cáo, các cấp, ngành trước đây đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân trả lại đất. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến lịch sử sử dụng đất, tập quán và nguyện vọng sinh sống, sản xuất tại buôn làng cũ khiến vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Trên diện tích này, nhiều hộ đã trồng cà phê, điều, sầu riêng, mắc ca và các cây trồng khác. Các vườn cây đang cho thu hoạch, tạo nguồn thu nhập chính cho gia đình.

Từ thực tế đó, UBND xã nhận định việc thu hồi toàn bộ diện tích còn lại rất khó thực hiện và có thể phát sinh vấn đề về an ninh, trật tự tại địa phương.

Đề nghị hướng dẫn phương án xử lý

Trước thực tế trên, UBND xã Bảo Lâm 5 đề nghị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Đối với diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm, việc xử lý cần được xem xét trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, hiện trạng rừng và điều kiện sinh kế của người dân.

Qua đó, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, vừa hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại địa phương./.