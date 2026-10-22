Bảo Lâm 4 tích cực chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Các đồng chí Bùi Xuân Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã (áo chấm bi trắng bên phải); Hoàng Thị Mỹ Hằng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy (áo hồng bên trái) xã thăm, nắm tình hình và động viên đội ngũ y, bác sĩ đang thăm, khám bệnh

Xác định công tác khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy xã Bảo Lâm 4, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn xóm chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm túc.

Xã Bảo Lâm 4 luôn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

Xã Bảo Lâm 4 tổ chức khám sức khỏe cho 5.192 người dân đang sinh sống tại địa phương. Bà con chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nên địa phương đã bố trí thăm, khám bệnh tại nhiều điểm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Theo đó, xã đã tổ chức khám sức khỏe toàn dân tại 6 điểm hội trường thôn và Trạm y tế của 3 xã cũ (Lộc Lâm, BLá và Lộc Phú) trong 3 ngày 20, 21, 22/10. Trong ngày 20 và 21 /10, tại điểm khám Lộc Lâm đã khám 694 trường hợp, tại B’ Lá 1.015 trường hợp và ngày 22/10 tại Lộc Phú trên 1.000 trường hợp.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện công tác thăm, khám bệnh cho Nhân dân địa phương

Ông K’ Bột, một người dân địa phương chia sẻ: Trước đây, nhiều người chỉ đi khám khi thấy trong người mệt. Nay được địa phương tổ chức khám miễn phí, bác sĩ tư vấn rất kỹ nên ai cũng yên tâm hơn. Khám định kỳ giúp mình biết tình trạng sức khỏe để điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Bà con cảm ơn Đảng, Nhà nước, địa phương đã quan tâm đến đời sống của từng người dân.

Ông Nguyễn Văn Tám (áo trắng) - Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 4 thăm, nắm tình hình và động viên đội ngũ y bác sĩ

Trước đó, theo tinh thần lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo; Trạm y tế xã đã chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm triển khai nhiệm vụ chuyên môn, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để bảo đảm công tác khám bệnh an toàn, chất lượng, đúng quy trình chuyên môn.

Ông Mai Xuân Lợi (áo trắng, đeo bảng tên) - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 4 thăm, nắm tình hình tại một số điểm diễn ra khám bệnh

Cùng với đó, huy động các lực lượng rà soát, đối chiếu, cập nhật đầy đủ dữ liệu, chính xác dữ liệu người dân thuộc diện khám bệnh từ thôn, xóm. Tiếp nhận xử lý thông tin đến đâu, cập nhật đến đó, hạn chế tối đa sai sót, trùng lặp.

Các tình nguyện viên của Hội LHPN giúp các y bác sĩ trong quá trình thăm, khám bệnh

Trong những ngày qua, hình ảnh đội ngũ y, bác sĩ, lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể… túc trực tại các điểm, đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động đi khám bệnh.

Trang thiết bị hiện đại được chuẩn bị chu đáo để phục vụ thăm, khám bệnh cho Nhân dân

Song song đó, các điểm trạm khám chữa bệnh của xã Bảo Lâm 4 luôn bảo đảm thường trực cấp cứu, bảo đảm đầy đủ thuốc men, hóa chất, phương tiện, phòng bệnh, chữa bệnh đến tận thôn, xóm để phục vụ người dân.

Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai thường xuyên, không phát hiện trường hợp nhiễm cúm A (H5N1), (H7N9), không phát hiện ca bệnh lạ, bệnh dịch mới nổi trên địa bàn. Quản lý tốt các bệnh truyền nhiễm như: lao, phong, HIV, sốt rét, sốt xuất huyết; bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân…

Xã Bảo Lâm 4 bố trí nhiều điểm thăm, khám bệnh để tạo điều kiện tối đa cho Nhân dân địa phương

Xã Bảo Lâm 4 cũng thường xuyên quan tâm để nâng cao sức khỏe, tầm vóc của người dân địa phương qua nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần, thường xuyên tổ chức, duy trì tập luyện thể dục, thể thao, mở rộng các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật để người dân có đời sống tinh thần vui tươi, thoải mái, tích cực lao động, sản xuất.

Tuổi trẻ xã Bảo Lâm 4 tích cực hỗ trợ người dân khi đến thăm, khám bệnh

Đồng chí Bùi Xuân Quý, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 4, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho biết: Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Việc tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ giúp người dân được kiểm tra, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe mà còn phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, các bệnh mạn tính và bệnh không lây nhiễm để có biện pháp tư vấn, điều trị kịp thời. Kết quả khám sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện hiệu quả các mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn xã.