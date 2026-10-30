Bảo Lâm 3: Khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Các đồng chí Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 3; Hồng Việt Trung, Chủ tịch UBND xã tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp địa phương

Tạo điều kiện thuận lợi nhất

Theo đó, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài tại địa phương.

Xã Bảo Lâm 3 có 71 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, 1.106 cơ sở kinh doanh.

Ông Lê Khánh Linh, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp xã Bảo Lâm 3 phân tích: “Thời gian qua, doanh nghiệp ở địa phương luôn được Đảng ủy, UBND xã Bảo Lâm 3 quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động và phát triển. Xã đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đến các doanh nghiệp, trong đó khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của địa phương như sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại - dịch vụ, du lịch kết hợp các mô hình kinh tế xanh và làng nghề truyền thống”.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm 3 nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ chế biến cà phê ở địa phương

Nghị quyết của Đảng bộ xã Bảo Lâm 3 khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng tiềm năng của địa phương về đất đai và lao động, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung phát triển nông nghiệp với cây trồng chủ yếu tại địa phương như cây chè, cà phê và cây ăn quả các loại.

Hiện xã Bảo Lâm 3 có diện tích đất nông nghiệp trên 11.622 ha, trong đó diện tích cây chè 2.280 ha, cà phê 7.103 ha (cà phê ghép hơn 6.500 ha), sầu riêng 1.441 ha và trồng các cây lương thực ngắn ngày khác. Đây là một mục tiêu phát triển tạo cơ hội thuận lợi cho các cơ sở thu mua, chế biến nông sản, các mô hình du lịch canh nông phát triển.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì ổn định. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cơ bản chấp hành quy định pháp luật, không phát sinh vấn đề phức tạp về thị trường, giá cả.

Công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định về đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên; hoạt động thu mua, tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, sầu riêng, bơ, chanh dây được quan tâm...

Du khách trong và ngoài nước tổ chức tiệc liên hoan mừng hạnh phúc tại homestay ở xã Bảo Lâm 3

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với đó, xã Bảo Lâm 3 đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo điều kiện tối đa để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong 9 tháng, đã tiếp nhận, giải quyết 117 hồ sơ cấp mới đăng ký hộ kinh doanh; 33 hồ sơ thay đổi thông tin, nội dung đăng ký hộ kinh doanh; 4 hồ sơ cấp lại. Xã thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã. Địa phương phối hợp cùng các đơn vị, ngân hàng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nhiều chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế.

Xã Bảo Lâm 3 kiện toàn Ban Quản lý chợ Lộc Thành, duy trì ổn định hoạt động chợ, các cửa hàng phục vụ tốt nhu cầu mua bán của người dân. Chỉ đạo tập trung thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ. Công tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường được quan tâm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại, phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Trước tình hình giá xăng, dầu tăng, UBND xã đã chỉ đạo bảo đảm nguồn cung ứng xăng, dầu, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Với lợi thế cảnh quan huyền ảo, con người thân thiện; xã Bảo Lâm 3 là nơi có điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp

Phát huy thế mạnh là nơi có nguồn nguyên liệu các mặt hàng nông sản phong phú, xã Bảo Lâm 3 đã tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến gắn với nguồn nguyên liệu thế mạnh của địa phương. Ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 12/8/2026 về tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn xã Bảo Lâm 3. Mặt khác, các hợp tác xã trên địa bàn cũng hoạt động ổn định và bền vững, là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên.

Ông Hồng Việt Trung, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 3 cho biết: “Địa phương đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc. Các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động… được hướng dẫn công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tối đa phiền hà cho doanh nghiệp. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, thân thiện”.

Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Thống kê sơ bộ, thu ngân sách trên địa bàn đạt 84.160/63.980 triệu đồng, đạt 132% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản 56%, công nghiệp xây dựng 23%; thương mại dịch vụ và du lịch 12%. Thu nhập bình quân đầu người từ 75 - 85 triệu đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, số lao động đào tạo, giải quyết việc làm mới là 77%, tương đương 600 - 650 người. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.