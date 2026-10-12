Bảo Lâm 2: Xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh

Đảng bộ xã Bảo Lâm 2 luôn chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên

Chú trọng xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sau đó chọn 3 bài gửi cấp tỉnh. Tổ chức sát hạch Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp xã với 12 thí sinh tham gia; chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trên các trang thông tin của xã thường xuyên đăng tải các bài viết tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các gương điển hình...

Đảng ủy xã, các chi bộ luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, góp phần trẻ hóa nguồn cán bộ kế thừa cho tổ chức Đảng ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Hiện nay, toàn Đảng bộ xã Bảo Lâm 2 có 26 tổ chức Đảng với 642 đảng viên. 9 tháng đầu năm 2026, kết nạp 22/21 đảng viên mới (đạt 104,7% kế hoạch năm). Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng nhiều phong trào thiết thực, có ý nghĩa

Bên cạnh đó, công tác dân vận được Đảng ủy xã chú trọng thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; thực hiện các công trình, phần việc liên quan đến xây dựng nông thôn mới như: vệ sinh môi trường, thu gom rác, trồng cây xanh…

Siết chặt kỷ cương, đi vào nền nếp

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương, Đảng bộ xã Bảo Lâm 2 tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực của địa phương.

Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng, cuộc sống của người dân địa phương luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương chú trọng chăm lo

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao trên địa bàn được tổ chức bài bản. Công tác cải cách tư pháp, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân để các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tập trung tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới bảo đảm về số lượng lẫn chất lượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công việc, nhiệm vụ...