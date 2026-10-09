Bảo Lâm 2 tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2026

Các đồng chí chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy xã mở rộng

Đồng chí Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Trần Viết Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, xã Bảo Lâm 2 đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 11,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 84,5 triệu đồng/năm. Cơ cấu ngành nông nghiệp: 45,2%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 26,5%; thương mại - dịch vụ: 28,3 %.

Công tác cải cách hành chính được chú trọng. trong 9 tháng, xã tiếp nhận là 3.729 hồ sơ, trong đó có 31 hồ sơ chuyển từ kỳ trước, 3.656 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 42 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đã giải quyết 3.646 hồ sơ.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao; sức khỏe Nhân dân được chú trọng; diện mạo nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực…

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện Tổ theo dõi địa bàn số 2 của Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự hội nghị

HĐND xã đã tổ chức thành công 5 kỳ họp; ban hành 19 nghị quyết thuộc thẩm quyền. 100% nghị quyết được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định và được triển khai thực hiện kịp thời sau kỳ họp...

Toàn Đảng bộ xã đã kết nạp 22/21 đảng viên mới (đạt 104,7% kế hoạch năm); tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng 2 đợt cho 36 đồng chí đảng viên; triển khai sổ tay đảng viên điện tử có 566/584 đảng viên kích hoạt (đạt 96,92%); có 100% cấp ủy ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt cấp ủy; 18/24 chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt và nộp báo cáo qua hệ thống.

Địa phương thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên…

Đồng chí Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng trực thuộc và các thôn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2026.