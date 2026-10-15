Bảo Lâm 1: Nâng cao đời sống cho người dân

Thành lập chi hội doanh nghiệp xã Bảo Lâm 1

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bảo Lâm 1 là vùng sản xuất nông nghiệp phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Hiện người dân trồng 10.478 ha cà phê, 883,7 ha chè... Toàn địa bàn có 1.549 ha ứng dụng công nghệ cao; 240 ha sản xuất hữu cơ. Địa phương đang ra sức vận động bà con tích cực lao động sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Cùng với đó, xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh phát triển. Trong 9 tháng qua, đã cấp mới 248 giấy phép kinh doanh với tổng số vốn đăng ký trên 5 tỷ đồng; nâng tổng số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn là 2.663 hộ… Toàn xã hiện có 20 hợp tác xã (14 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, 4 hợp tác xã lĩnh vực thương mại - dịch vụ); 2 quỹ tín dụng nhân dân và 3 tổ hợp tác. Nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho người dân, doanh nghiệp phát triển, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cho 4.015 lượt hộ vay, với doanh số ước đạt 4.389,862 tỷ đồng. Ngân hàng chính sách xã hội cho 2.393 lượt hộ chính sách vay vốn với doanh số ước đạt 173,274 tỷ đồng. Các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn xã đã cho 832 hộ vay vốn với số tiền 680,671 tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều mô hình kinh doanh, buôn bán, vận tải, phát triển cây trồng, vật nuôi hình thành và phát triển.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Bảo Lâm 1 ngày càng khang trang, khởi sắc

Chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực thực hiện. Các chương trình về Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư và thực hiện bài bản. Tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (bao gồm cả vốn được phép kéo dài sang năm 2026) được UBND tỉnh giao cho xã là trên 12,3 tỷ đồng, gồm 6,8 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 5,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Đời sống tinh thần được quan tâm

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền được triển khai gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị và nhiệm vụ của địa phương. UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công nhận đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở tại 20 thôn. Hoạt động thư viện phục vụ 1.080 lượt đọc, tra cứu, với 2.310 lượt tài liệu luân chuyển.

Đồng bào Tày, Nùng ở địa phương thường xuyên tập luyện đàn tính, hát then

Câu lạc bộ Đàn tính tại thôn 7, thôn 12 và câu lạc bộ Cồng chiêng tại thôn 16 tiếp tục được duy trì, thường xuyên biểu diễn. Công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai đến tận các hộ dân. Các giải thi đấu thể dục, thể thao được tổ chức với nhiều môn, nhiều lứa tuổi; cử các vận động viên tham gia thi đấu các giải cấp tỉnh.

Công tác giáo dục và đào tạo được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch; tập trung thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đẩy mạnh chuyển đổi số; hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được quan tâm, duy trì khám, chữa bệnh, trực và sơ cấp cứu 24/24 giờ, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Trong năm đã thăm hỏi và tặng quà với số tiền trên 1,4 tỷ đồng cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các chế độ đối với người có công và thân nhân được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 cho biết: Nhìn chung, đời sống của người dân trong xã ngày càng được nâng cao về vật chất lẫn tinh thần. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 79,31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, 100% thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Hiện, xã đang tập trung xây dựng 1 mô hình liên kết thu mua sầu riêng. Hỗ trợ nâng cao chất lượng đối với 7 sản phẩm tham gia chương trình OCOP phân hạng 3 sao. Địa phương luôn gắn việc phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp với các phong trào thi đua.