Bảo Lâm 1 khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, lốc xoáy

Theo UBND xã Bảo Lâm 1, tại thôn 6, mưa dông kèm gió lốc khiến mái tôn của nhiều nhà dân bị tốc, bay sang các nhà lân cận, gây ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh. Ngoài ra, một số công trình phụ, mái hiên, kho chứa phế liệu và hàng rào tôn cũng bị hư hỏng.

Mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại lớn tại xã Bảo Lâm 1

Đáng chú ý, mái tôn khu vực chứa than củi của gia đình ông Trịnh Đình Bình bị tốc, khiến khoảng 10 tấn than bị ướt, gây thiệt hại về tài sản.

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng sau cơn lốc

Tại thôn 11, nước mưa tràn vào nhà 5 hộ dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình.

Ngay sau khi xảy ra mưa dông, chính quyền xã Bảo Lâm 1 đã huy động lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, công an xã và các lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục những hư hỏng do dông lốc gây ra.

Các lực lượng nhanh chóng có mặt ở hiện trường để giúp đỡ người dân khắc phục sự cố do thiên tai

Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã cử 5 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng 15 chiến sĩ dân quân thường trực tham gia hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Sự hỗ trợ nhanh chóng của các lực lượng giúp các hộ dân bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1, cho biết địa phương đang tập trung huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.