Bảo Lâm 1 chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên

Những đoàn viên, thanh niên ưu tú ở địa phương vinh dự được kết nạp Đảng tại các chi bộ nông thôn

Đảng bộ xã Bảo Lâm 1 có 52 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 1.599 đảng viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Bảo Lâm 1 đã kết nạp 46 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao trong năm 2026. Đây là kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của Đảng ủy xã trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Ông Phan Duy Tâm - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bảo Lâm 1 phân tích: Để có được kết quả tích cực trên, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp. Trong đó, nêu rõ bí thư cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả tạo nguồn, phát triển đảng. Tạo nguồn thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, trường học, khu dân cư và các tổ chức, đoàn thể. Chi ủy phân công đảng viên chính thức trực tiếp theo dõi, dìu dắt và giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện. Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống…

Một trong những điểm nổi bật là công tác tạo nguồn và bồi dưỡng nhận thức về Đảng được triển khai đồng bộ, có trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã đã giới thiệu 139 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị xã Bảo Lâm 1 tổ chức. Việc giới thiệu 139 quần chúng ưu tú tham gia học tập đã tạo nguồn quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, phân công nhiệm vụ và lựa chọn những quần chúng thực sự tiêu biểu, đủ điều kiện để xem xét kết nạp vào Đảng.

Cùng với công tác tạo nguồn, các tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc quy trình xem xét, kết nạp đảng viên; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và phát huy vai trò của quần chúng ưu tú trong thực tiễn công tác, lao động, học tập và các phong trào thi đua ở cơ sở.

Đồng chí Vũ Thị Thanh Lý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm 1 cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch đề ra. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được quán triệt nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy xã Bảo Lâm 1 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quan tâm công tác tạo nguồn, tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng, quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ và giúp đỡ quần chúng ưu tú sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Đảng ủy xã Bảo Lâm 1 xác định việc phát triển đảng viên không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà quan trọng hơn là bổ sung những quần chúng ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm vào hàng ngũ của Đảng.