Bảo Lạc diện tích dâu tằm đạt 179,2% kế hoạch

Xã Bảo Lạc trồng mới 21,5 ha dâu tằm, đạt 179,2% kế hoạch. Ảnh Thế Hiển.

Toàn xã trồng mới 21,5 ha dâu tằm, đạt 179,2% kế hoạch; 12,8 ha cây hồi, bằng 116,4% kế hoạch.

Trong trồng trọt, vụ xuân hoàn thành thu hoạch, các cây trồng chủ lực cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Diện tích lúa xuân đạt 29 ha, ngô xuân 62 ha và sắn 174 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt 359,6 tấn, bằng 100,8% kế hoạch. Đối với vụ hè thu, xã đã gieo cấy 300 ha lúa, đạt 100% kế hoạch; diện tích ngô đạt 355,2/370 ha, bằng 95,6% kế hoạch.

Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu bệnh xuất hiện trên cây trồng nhưng chưa đến ngưỡng phải phòng trừ, đang được địa phương theo dõi và hướng dẫn xử lý.

UBND xã tổ chức cấp phát 2.480 kg lúa giống cho 21 xóm trên địa bàn, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất. Địa phương cũng hoàn thành 100% khối lượng 12 công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, tỷ lệ giải ngân đạt 99,7%.

Thời gian tới, xã tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; đồng thời duy trì và phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.