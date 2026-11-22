Tọa đàm có sự đồng hành của các nhà tài trợ: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam; Tổng công ty Khí Việt Nam.

Dòng chảy năng lượng chính là huyết mạch của nền kinh tế. Trong suốt 40 năm qua, ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam đã đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp nguồn thu ngân sách quan trọng cho đất nước.

Tuy nhiên, trước nguy cơ suy giảm nguồn tài nguyên truyền thống cùng cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, ngành dầu khí đang đứng trước một "thách thức kép": vừa phải duy trì an ninh năng lượng bền vững, vừa phải đẩy nhanh tốc độ giảm phát thải và chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch.

Để nhận diện rõ thực trạng, phân tích các rào cản và tìm kiếm lời giải cho chặng đường chuyển đổi năng lượng xanh của các doanh nghiệp dầu khí, Báo Kiểm toán tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Chuyển đổi năng lượng xanh - Áp lực kép và lời giải cho doanh nghiệp dầu khí".

Toạ đàm dự kiến có sự tham gia của 03 vị khách mời:

- Ông NGÔ XUÂN ANH - Chánh Văn phòng, Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương

- Tiến sĩ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

- Tiến sĩ NGUYỄN QUỐC THẬP - Chủ tịch Hội Dầu Khí Việt Nam

Địa điểm: Trường quay Tầng 7, Báo Kiểm toán, 111 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Tại đây, các diễn giả sẽ cùng trao đổi, chia sẻ thông tin để làm rõ xu hướng tất yếu phải chuyển đổi năng lượng xanh và các doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam không phải là ngoại lệ. Đồng thời, nhận diện những khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp năng lượng, đặc biệt là doanh nghiệp Dầu khí trước áp lực phải chuyển đổi năng lượng. Từ đó gợi mở những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với các doanh nghiệp ngành Dầu khí vì sự phát triển bền vững.

Tọa đàm cũng góp phần khẳng định chuyển đổi năng lượng xanh đang trở thành một yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển quốc gia nhằm giảm thiểu phát thải, thúc đẩy nền kinh tế xanh và thực hiện các cam kết dài hạn. Và trên thực tế, Việt Nam đang nhìn nhận chuyển đổi năng lượng không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để định hình một tương lai xanh, công bằng và bền vững./.