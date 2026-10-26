'Bão kép' gây thiệt hại khắp châu Âu

Đoạn đường A78 gần Skelmorlie ở North Ayrshire (Anh) bị phong tỏa sau khi bão Boelo đi qua khu vực này. Ảnh: PA.

Các cơn bão liên tiếp quét qua khu vực phía bắc châu Âu ngày 25/10, khiến một người thiệt mạng, hơn 150.000 hộ mất điện và gây gián đoạn hoạt động hàng không, giao thông đường bộ, đường sắt cùng mạng điện thoại, theo CNA.

Theo giới chức các nước, trong vòng 24 giờ, hai cơn bão Boelo và Austen lần lượt gây mất điện tại hơn 82.000 hộ ở Anh, gần 60.000 hộ tại Pháp và ít nhất 10.000 hộ tại Đức.

Tại vùng Argyll and Bute, phía tây Scotland, sức gió lên tới 135 km/h. Cây đổ và đường dây điện bị quật ngã khiến nhiều tuyến đường bộ và đường sắt tại Scotland cùng miền Bắc nước Anh bị phong tỏa.

Hiệp hội Mạng lưới Năng lượng Anh cho biết tổng cộng hơn 400.000 hộ gia đình từng bị mất điện vào một thời điểm nào đó trong đợt bão.

Ở bờ biển phía nam nước Anh, một phần cầu tàu Brighton bị gió bão Austen cuốn bay hôm 23/10. Công trình này đã không được sử dụng kể từ năm 2003.

Gió mạnh cũng tràn qua miền Bắc nước Pháp, bên kia eo biển Manche, khi châu Âu hứng chịu những đợt bão lớn đầu tiên trong mùa thu năm nay. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu có thể khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.

Scotland ngập nặng khi bão Boelo tràn vào Anh Bão Boelo đổ bộ miền bắc Vương quốc Anh tối 24/10, gây ngập lụt nghiêm trọng tại trung tâm thị trấn Largs, Scotland, chỉ một ngày sau khi bão Austen mang gió mạnh đến miền tây nam nước này.

Giới chức Anh và Scotland đã phát cảnh báo nguy cơ lũ lụt tại nhiều khu vực.

Tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, một vận động viên chạy marathon bị thương nhẹ gần khu vực xuất phát. Cuộc đua năm nay đánh dấu lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trở lại sau 31 năm.

Hàng trăm nghìn hộ gia đình chịu cảnh mất điện

Tại Pháp, công ty năng lượng Enedis cho biết vào thời điểm bão Austen đạt đỉnh hôm 24/10, khoảng 288.000 hộ gia đình bị mất điện.

Đến trưa 25/10, khoảng 59.000 hộ vẫn chưa có điện trở lại, chủ yếu tại hai vùng Normandy và Brittany. Enedis huy động 2.600 kỹ thuật viên và nhân viên của các nhà thầu để khôi phục nguồn cung, Guardian cho biết.

Tại Đức, bão Austen khiến khoảng 10.000 hộ ở thành phố Freiburg im Breisgau và khu vực lân cận, thuộc phía tây nam nước này, bị mất điện hôm 25/10.

Bệnh viện chính của thành phố buộc phải hạn chế tiếp nhận bệnh nhân, chỉ ưu tiên các trường hợp cấp cứu do sự cố mất điện đồng thời làm gián đoạn mạng điện thoại di động.

Cảnh sát Đức cho hay hôm 24/10, hai người bị thương nặng khi giàn giáo bị gió bão Austen quật đổ trong một phiên chợ mùa thu tại thị trấn Nastatten.

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) dự báo sức gió tại bờ biển phía bắc nước này có thể tiếp tục lên tới 100 km/h trong ngày 25/10.

Bão cũng ảnh hưởng Hà Lan và Bỉ. Tại Brussels, 4 người bị thương hôm 24/10 do cây đổ.

Sóng dữ dội do ảnh hưởng của bão Austen tại Saint-Jean-de-Luz (Pháp) ngày 23/10. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm chuyến bay bị hủy, chuyển hướng

Hoạt động hàng không trên khắp khu vực phía bắc châu Âu cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng do thời tiết xấu.

Sân bay Schiphol ở Amsterdam, một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất châu Âu, đã hủy hàng chục chuyến bay trong ngày 25/10.

Theo thống kê từ trang web của sân bay, khoảng 90 chuyến bay bị hủy, chủ yếu trên các tuyến đến những thành phố châu Âu như Paris, Rome và Dublin. Hàng chục chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Schiphol cũng không thể thực hiện theo kế hoạch.

Các chuyến bay tại miền Bắc nước Anh và Scotland cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn bão liên tiếp.