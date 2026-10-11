Bão Isaias khiến 4 người thiệt mạng tại bang Florida, Mỹ

Ảnh: Zoom Earth.

Giới chức địa phương cho biết, các nạn nhân bao gồm 2 người thiệt mạng do cây đổ ở Florida và Alabama.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi tình trạng điện lực PowerOutage.us, tính đến trưa ngày 10/10, có gần 670.000 người ở các bang: Florida, Alabama, Georgia và Mississippi vẫn đang bị mất điện.

Bão Isaias trước đó được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển vào đất liền vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Trung tâm Bão quốc gia (NHC) cảnh báo điều kiện thời tiết vẫn nguy hiểm do nước dâng, lũ quét, gió mạnh và nguy cơ lốc xoáy ở một số khu vực phía nam nước Mỹ.

Các nỗ lực khắc phục hậu quả bão bắt đầu được tiến hành dọc theo bờ biển vịnh Mexico sau khi bão Isaias gây thiệt hại trên nhiều bang.

Các quan chức Florida tại một cuộc họp báo chiều ngày 10/10 cho biết, đường sá, sân bay và các doanh nghiệp ở những khu vực bị ảnh hưởng do bão đang dần mở cửa trở lại, nhưng lũ lụt vẫn có khả năng xảy ra trong vài ngày tới, cây đổ và mảnh vỡ vẫn đang gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trong khu vực.