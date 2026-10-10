Bão Isaias càn quét nước Mỹ, 3 bang ban bố tình trạng khẩn cấp

Bão Isaias đổ bộ vào Mỹ. (Video: iCyclone/X)

Ngày 9/10 (giờ địa phương), bão Isaias đổ bộ vào khu vực ven Vịnh Mexico của Mỹ, gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt tại nhiều địa phương thuộc Alabama và vùng cán chảo phía tây Florida. Cơn bão khiến hàng loạt công trình hư hại, cây cối đổ gãy, giao thông gián đoạn và gần 500.000 khách hàng rơi vào cảnh mất điện.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), bão Isaias đổ bộ gần thành phố Destin, bang Florida, với sức gió duy trì tối đa 169 km/h, tương đương bão cấp 2 theo thang Saffir-Simpson. Trước đó, cơn bão từng mạnh hơn nhưng suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Trước tình hình trên, thống đốc ba bang Florida, Alabama và Mississippi đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu một số cộng đồng ven biển sơ tán và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.

Bão Isaias là cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2026. (Ảnh: AP)

“Cơn bão đã đến. Mọi người cần ở yên tại nơi trú ẩn, tuyệt đối không ra đường”, Thống đốc Florida Ron DeSantis cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ lũ quét trên diện rộng.

Tại Pensacola, cách Destin khoảng 80 km về phía tây, những cơn gió dữ dội cuốn bay mái nhà của một số hộ dân và cơ sở kinh doanh. Cây cối bị quật đổ, nhiều tuyến phố ngổn ngang mảnh vỡ, trong khi hệ thống điện bị gián đoạn trên diện rộng.

“Mọi thứ bay đi với tốc độ khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ chứng kiến những cơn gió mạnh đến thế. Thật dữ dội và đáng sợ”, ông Jonathan Ramos, một nhân viên 40 tuổi đang lưu trú tại khách sạn ở Pensacola, chia sẻ với AFP.

Tại thành phố Panama, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) ghi nhận mực nước cao hơn mức trung bình 1,64 m. Trong khi đó, một trạm quan trắc tại tòa thị chính Pensacola ghi nhận gió giật lên tới 164 km/h.

Dù đã suy yếu, bão Isaias vẫn được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm. NHC cảnh báo nước biển dâng do bão có thể đạt mức 2,1 m tại khu vực giáp ranh giữa Alabama và Florida.

Ảnh vệ tinh GOES-19 GeoColor chụp cơn bão tiến gần bờ biển Vịnh Mexico. (Nguồn: NOAA)

Cơ quan khí tượng Mỹ cũng dự báo bão tiếp tục di chuyển qua Alabama và tiến vào thung lũng Tennessee trong cuối tuần. Mưa lớn, lũ quét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực sâu trong đất liền, bao gồm cả phía bắc bang Georgia.

Theo trang theo dõi PowerOutage.com, tính đến tối 9/10, gần 500.000 khách hàng tại Florida và Alabama đã bị mất điện. Một số nhà tù phải sơ tán phạm nhân, trong khi phần lớn chuyến bay tại nhiều sân bay thuộc vùng cán chảo Florida bị huỷ.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Florida huy động khoảng 5.000 quân nhân hỗ trợ ứng phó thiên tai. Trong đó, khoảng 400 binh sĩ được triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá thiệt hại, dọn dẹp cây đổ và khơi thông các tuyến đường.

Chính quyền bang cũng chuẩn bị nhiều phương tiện cứu hộ, bao gồm xuồng chuyên dụng, xe địa hình và tàu vận chuyển, nhằm sẵn sàng ứng phó với tình trạng ngập lụt. Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền liên bang đang theo dõi sát diễn biến cơn bão và khẳng định tình hình “đang được kiểm soát”.

Bão Isaias còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế. Trước khi bão đổ bộ, các doanh nghiệp dầu khí đã tạm ngừng một phần lớn hoạt động khai thác ngoài khơi Vịnh Mexico, khu vực đóng góp gần 15% sản lượng dầu thô hằng năm của Mỹ.