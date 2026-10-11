Bão Isaias càn quét Đông Nam nước Mỹ, ít nhất 4 người thiệt mạng

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Ít nhất 4 người đã thiệt mạng do bão Isaias gây ra tại miền Đông Nam nước Mỹ. Sau khi đổ bộ vào bờ biển bang Florida, cơn bão suy yếu nhưng tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, mang theo mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lốc xoáy tại nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC), bão Isaias đổ bộ vào cuối ngày 9/10 theo giờ địa phương gần khu nghỉ dưỡng Destin, bang Florida, với sức gió duy trì tối đa khoảng 165 km/h, tương đương bão cấp 2 trong thang bão Saffir–Simpson gồm 5 cấp (cấp 5 là mạnh nhất).

Cơn bão suy yếu trong đêm nhưng vẫn gây nguy hiểm khi tiếp tục di chuyển vào đất liền. Bão Isaias là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào khu vực miền Đông nước Mỹ kể từ năm 2024.

Trang theo dõi điện lực Poweroutage.us của Mỹ cho biết, trong những giờ đầu tiên sau khi bão đổ bộ, gần 900.000 khách hàng đã rơi vào tình trạng mất điện, chủ yếu ở bang Florida, Alabama và Georgia.

Gió mạnh làm tốc mái nhiều công trình, gây hư hại nhà cửa, quật đổ cây cối và hệ thống dây điện.

Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis cảnh báo người dân tiếp tục đề phòng các nguy cơ sau bão, đặc biệt là đường dây điện đứt, nước ngập và việc sử dụng máy phát điện không an toàn. Trước khi bão đổ bộ, chính quyền đã yêu cầu sơ tán bắt buộc tại một số khu vực ven biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bang Georgia, sau các quyết định tương tự dành cho Florida và Alabama, nhằm khai thông các nguồn hỗ trợ từ liên bang.

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 10/10 đã cho phép xuất dầu thô từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia nhằm giảm thiểu tác động của bão Isaias đối với nguồn cung dầu tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nguy cơ lũ lụt vẫn ở mức cao khi bão tiếp tục di chuyển lên phía Bắc và vào sâu trong đất liền. Một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 25 cm.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cũng được cảnh báo tại khu vực phía Nam dãy núi Appalachia, đặc biệt là vùng núi thuộc bang North Carolina, nơi nhiều cộng đồng dân cư vẫn đang trong quá trình phục hồi sau các đợt thiên tai trước đó.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng El Niño diễn biến phức tạp trong năm nay đã gia tăng độ đứt gió theo chiều thẳng đứng trên Đại Tây Dương, phần nào cản trở sự hình thành của các xoáy thuận nhiệt đới. Ngược lại, tại Thái Bình Dương, hiện tượng này lại tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bão phát triển.

Tại Thái Bình Dương, bão Simon mạnh lên cấp 4 khi tiến gần bờ biển Mexico. Cơn bão được dự báo gây mưa lớn từ ngày 11/10 tại một số khu vực phía Tây Nam Mexico, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất đe dọa tính mạng người dân. Trong khi đó, bão nhiệt đới Rachel được dự báo mang theo gió mạnh và mưa lớn đến miền Bắc Mexico và miền Nam bang California của Mỹ trong dịp cuối tuần này./.