Báo Indonesia: Tuyển Việt Nam thắng không thuyết phục

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Sau trận đấu, Bola Sport chạy dòng tít "Việt Nam chật vật đánh bại Philippines", qua đó tập trung vào việc nhà đương kim vô địch ASEAN Cup phải rất vất vả mới giành được 3 điểm tại sân Si Jalak Harupat.

Tờ báo hàng đầu Indonesia cho rằng Việt Nam nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Sang-sik gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự Philippines. Thậm chí, đội bóng áo xanh mới là bên tạo ra những cơ hội đáng chú ý đầu tiên.

Phút 11, Bjorn Kristensen có pha đánh đầu nhưng không đưa bóng đi trúng đích. Đến phút 23, Philippines tiếp tục khiến Việt Nam thót tim khi cú dứt điểm của Randy Schneider đưa bóng tìm đến xà ngang. Việt Nam sau đó vẫn duy trì sức ép và tìm được bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, cách biệt tối thiểu khiến trận đấu luôn ở trạng thái căng thẳng cho đến những phút cuối.

Tờ báo Indonesia đặc biệt chú ý đến khả năng chống trả của Philippines, thay vì mô tả chiến thắng của Việt Nam theo hướng áp đảo. Cách lựa chọn chi tiết này cho thấy Bola Sport đánh giá đội bóng của HLV Kim Sang-sik trải qua một trận đấu quá khó khăn.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cải thiện nhiều mặt trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, tờ Detik Sport dùng cụm từ "thắng sít sao" để mô tả chiến thắng của Việt Nam. Detik Sport nhấn mạnh Philippines chơi đầy quyết tâm trong hiệp hai và đưa bóng vào lưới Việt Nam, nhưng bàn thắng của Kenji Nishioka bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Patrik Lê Giang sau đó có pha cứu thua quan trọng, giúp Việt Nam bảo toàn 3 điểm.

Ngược lại, trang Superball tập trung vào vai trò của VAR khi đặt tiêu đề theo hướng "được VAR giải cứu, Việt Nam thắng sít sao Philippines". Tờ báo cho rằng Philippines nhập cuộc tự tin, tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng Việt Nam lại tận dụng tốt hơn để ghi bàn và giành chiến thắng.

Nhìn chung, truyền thông Indonesia không xem đây là một màn trình diễn áp đảo của Việt Nam. Họ tập trung vào thế trận giằng co, những cơ hội của Philippines và các khoảnh khắc giúp thầy trò Kim Sang-sik giữ trọn 3 điểm.

Trên sân Si Jalak Harupat, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất từ nỗ lực dứt điểm của Williams Minh Hoàng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục đối đầu Thái Lan vào ngày 29/9.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.