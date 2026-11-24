Dấu ấn thay người

“U17 Việt Nam và U17 New Zealand liên tiếp đáp trả, trận đấu kết thúc 3-3”, TVRI News đặt tít sau cuộc rượt đuổi tỷ số ở lượt 2 bảng G World Cup U17 2026.

Trong bài tường thuật trận đấu ở Qatar, trang tin Indonesia chú ý đến hai sự thay đổi người của U17 Việt Nam ở phút 55, khi U17 New Zealand vừa vượt lên dẫn 2-1.

HLV Cristiano Roland nổi bật về những điều chỉnh. Ảnh: M.A

Đào Quý Vương thay Nguyễn Trọng Phong, còn Trương Nguyễn Duy Khang vào sân thay Nguyễn Văn Dương. Chỉ ba phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực chuyền bóng để Lê Trọng Đại Nhân dứt điểm gỡ 2-2.

“Sau khi thực hiện những thay đổi trong đội hình, U17 Việt Nam đã gỡ hòa”, TVRI News phân tích về sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Cristiano Roland.

Trước đó, chính Nguyên Lực đưa Việt Nam trở lại trận đấu bằng cú đá phạt trực tiếp ở phút 49. TVRI News nhấn mạnh 2 pha bóng trong 9 phút của cầu thủ mang áo số 10 giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland 2 lần san bằng tỷ số trong hiệp 2.

U17 New Zealand vượt lên lần thứ 3 nhờ bàn thắng của Ethan Dyer ở phút 66 và giữ lợi thế đến hết thời gian thi đấu chính thức.

TVRI News tiếp: “Không muốn bị bỏ lại phía sau, U17 Việt Nam vùng lên đáp trả”. Đến phút 90+2, Duy Khang lao người đánh đầu gỡ 3-3.

Từ chỗ vào sân khi đội nhà bị dẫn 1-2, Duy Khang vào sân và trở thành người hùng giành lại 1 điểm mang tính lịch sử cho bóng đá Việt Nam trên sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam bùng nổ hiệp 2

Trang Topik.id chọn góc nhìn khác với tiêu đề “Bàn thắng phút cuối cứu U17 Việt Nam khỏi thất bại”. Bài viết nhấn mạnh Duy Khang ghi bàn khi U17 New Zealand đã ở rất gần chiến thắng.

“Trận đấu diễn ra kịch tính khi U17 Việt Nam ba lần bị dẫn trước. Đến phút bù giờ, Duy Khang ghi bàn san bằng tỷ số.

U17 New Zealand tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng nhờ các bàn thắng của Jack Clegg, Woldegiorgis và Dyer, nhưng không giữ được lợi thế đến hết trận.

U17 Việt Nam bùng nổ sau giờ nghỉ. Ảnh: M.A

Các bàn thắng của U17 Việt Nam lần lượt được ghi do công Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang. Kết quả này giúp U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có điểm số đầu tiên sau khi đều để thua ở lượt mở màn vòng bảng”.

Đồng thời, tờ báo Indonesia cũng chỉ ra sức mạnh tinh thần của U17 Việt Nam. Đội quân của HLV Cristiano Roland đặc biệt bùng nổ sau giờ nghỉ.

Trong 5 bàn thắng của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026, có 4 bàn được ghi trong hiệp 2. Ấn tượng hơn, một nửa trong số này được thực hiện từ phút 84 - trước các đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực.

Topik.id cũng lưu ý trận hòa giúp U17 Việt Nam đứng thứ 3 bảng G. Hai đội cùng có một điểm, nhưng Nguyễn Lực và các đồng đội xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

Thầy trò Cristiano Roland sẽ gặp đội đầu bảng U17 Mali ở lượt cuối, trong khi U17 New Zealand đối đầu U17 Bỉ để tranh vé vào vòng knock-out.

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