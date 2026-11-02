Bão In-fa quần thảo trên Thái Bình Dương

Siêu bão In-fa nhìn từ vệ tinh. Ảnh: Sufer

Theo bản tin số 38 của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) tại Guam, phát lúc 7h ngày 2/11 (4h cùng ngày, giờ Việt Nam), tâm bão In-fa nằm ở tọa độ 22,1 độ vĩ Bắc, 142,6 độ kinh Đông, cách đảo Iwo To của Nhật Bản khoảng 322 km về phía đông nam.

Sức gió duy trì mạnh nhất gần tâm bão đạt 137 km/h, tương đương cấp 13 theo thang Beaufort. Bão đang di chuyển về phía tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Trước khi suy yếu, bão In-fa từng đạt sức gió duy trì khoảng 176 km/h, tương đương cấp 15 theo thang Beaufort mở rộng, với gió giật lên tới 213 km/h, tương đương cấp 17.

Dù đã giảm cường độ, In-fa vẫn là một cơn bão mạnh trên Tây Bắc Thái Bình Dương. Vùng gió mạnh tương đương cấp bão mở rộng khoảng 72 km tính từ tâm, trong khi vùng gió đạt cấp áp thấp nhiệt đới trải rộng tới 282 km.

NWS dự báo In-fa tiếp tục di chuyển chậm trên vùng biển rộng lớn của Thái Bình Dương, chuyển dần sang hướng tây tây bắc trong ngày 3/11. Cường độ bão được dự báo tiếp tục giảm. Tính đến sáng 2/11, cơ quan này không ban hành cảnh báo bão đối với các khu vực thuộc phạm vi phụ trách tại Guam.

In-fa xuất hiện trong năm Tây Bắc Thái Bình Dương ghi nhận hoạt động bão đáng chú ý, đặc biệt vào mùa hè.

Theo Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản (JWA), tính đến ngày 9/9, khu vực đã ghi nhận 24 cơn bão nhiệt đới được đặt tên trong năm 2026. Riêng tháng 8 có 10 cơn, cao hơn đáng kể mức trung bình nhiều năm của khu vực.

Số bão tiếp cận Nhật Bản cũng gia tăng trong mùa hè, với 3 cơn trong tháng 6 và 4 cơn trong tháng 8. Tuy nhiên, JWA dự báo số bão tiếp cận nước này trong tháng 9 và tháng 10 nhìn chung vẫn ở mức bình thường.

Các chuyên gia khí tượng Nhật Bản lưu ý rằng số lượng bão không phải yếu tố duy nhất quyết định mức độ nguy hiểm. Những cơn bão di chuyển chậm có thể kéo dài thời gian mưa lớn, gió mạnh và biển động. Ngay cả khu vực cách xa tâm bão cũng có nguy cơ hứng chịu mưa lớn nếu hoàn lưu bão tương tác với các dải thời tiết khác.

Một yếu tố đáng chú ý trong mùa bão năm nay là hiện tượng El Nino. Theo JWA, trong điều kiện El Nino, bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương có xu hướng hình thành xa hơn về phía đông nam. Một số cơn bão vì thế có thể di chuyển lâu hơn trên vùng biển ấm trước khi tiếp cận Nhật Bản, tạo điều kiện để tăng cường độ.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng cảnh báo El Nino năm 2026 có khả năng làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực.

“Chúng ta cần chuẩn bị cho một đợt El Nino có thể mạnh lên, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán, mưa lớn và gia tăng nguy cơ nắng nóng trên đất liền cũng như đại dương”, Tổng thư ký WMO Celeste Saulo phát biểu.

Tuy nhiên, WMO nhấn mạnh tác động của mỗi đợt El Nino có sự khác biệt, tùy thuộc cường độ, thời gian tồn tại và các yếu tố khí hậu khác.