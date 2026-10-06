Báo hoa mai rình rập, bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân

Đoạn clip ghi lại cho thấy con báo hoang lén lút tiếp cận con chó đen đang ngủ bên ngoài ngôi nhà ở thị trấn Chidderwala, bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Con thú bất ngờ lao tới và cắn vào cổ con chó trước khi nhanh chóng kéo con vật tội nghiệp đi vào ngày 1/10.

Sau đó, người ta thấy con báo kéo con chó đi qua khu dân cư, hướng về phía khu rừng gần đó.

Vụ việc đã gây lo ngại cho cư dân trong khu vực nằm gần các khu rừng Kansro và Baddkot.

Báo hoa mai tấn công chó nhà được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Chính quyền đã ghi nhận hoạt động gần đây của báo trong khu vực, bao gồm cả việc một con chó cưng khác và một con bê được cho là đã bị báo giết chết.

Báo là loài săn mồi có khả năng thích nghi cao với chế độ ăn đa dạng, bao gồm các loài động vật có vú nhỏ, chim, động vật móng guốc hoang dã và động vật nuôi.

Khả năng sống gần khu dân cư của chúng có thể làm tăng các cuộc chạm trán với con người, đặc biệt là ở những nơi nhà cửa và các công trình xây dựng khác chồng lấn với môi trường sống của động vật hoang dã.

Theo đánh giá toàn quốc mới nhất của Ấn Độ, năm 2022 ước tính có 13.874 con báo, tăng so với 12.852 con vào năm 2018. Cuộc khảo sát bao phủ khoảng 70% diện tích sinh sống ước tính của báo trên cả nước, trong khi việc lấy mẫu một phần được thực hiện ở Uttarakhand.

Các nhà chức trách về động vật hoang dã khuyến cáo người dân sống gần khu vực sinh sống của báo nên cảnh giác, đặc biệt là sau khi trời tối và tránh tiếp cận hoặc dồn ép động vật hoang dã.