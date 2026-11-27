Nhận diện thương hiệu – bảo vệ tài sản của làng nghề

Sáng 27-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững”.

Chia sẻ tại toạ đàm, ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có 3.524 sản phẩm OCOP, trong đó 28,5%, tương đương 1.006 sản phẩm liên quan đến làng nghề. Đây là những sản phẩm có tiềm năng lớn để phát triển lợi thế kinh tế mới của Thủ đô.

Cùng với việc cập nhật thông tin, hướng dẫn các làng nghề, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đang hỗ trợ các hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, nhất là trong quá trình đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử và kênh phân phối.

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Khánh Huy

Theo ông Trần Quang Hưng, bước đầu đã có những nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu riêng được hình thành. Tuy nhiên, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, chưa nhận thức đầy đủ đây là công cụ bảo vệ những tài sản vô hình như thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bí quyết công nghệ và nội dung sáng tạo.

“Bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sẽ tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời là bước phát triển thương hiệu trên thị trường trong nước cũng như quốc tế”, ông Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Thực tế, việc đăng ký nhãn hiệu chưa phải là tất cả. Công tác quản lý và khai thác nhãn hiệu tại một số cơ sở còn chưa hiệu quả. Một số nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận sau khi được cấp văn bằng bảo hộ chưa phát huy hết giá trị do thiếu cơ chế quản lý, kiểm soát chất lượng, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu và quảng bá. Vì vậy, dù có thương hiệu, không ít sản phẩm vẫn chưa tạo được sức lan tỏa, chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Đáng chú ý, nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh vẫn hiện hữu. Tình trạng sử dụng tên gọi, nhãn hiệu, hình ảnh, mẫu mã tương tự hoặc gây nhầm lẫn với những sản phẩm đã được bảo hộ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của từng nhãn hiệu và cả lĩnh vực sản xuất.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội trao đổi tại toạ đàm. Ảnh: Khánh Huy

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ để thương mại hóa tài sản trí tuệ chưa đồng bộ. Một số cơ sở đã quảng bá sản phẩm trên môi trường trực tuyến, sử dụng các kênh truyền thông, KOL, nhưng nhiều đơn vị vẫn đang trong quá trình tiếp cận. Đây là dư địa cần tiếp tục hỗ trợ để khai thác hiệu quả.

Ông Trần Quang Hưng cũng cảnh báo những rủi ro khi không đăng ký bảo hộ thương hiệu. Cơ sở sản xuất có thể đối diện nguy cơ pháp lý, phải chấm dứt sử dụng thương hiệu nếu có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Theo quy định, việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan, có khả năng gây nhầm lẫn và không được chủ sở hữu cho phép có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó là nguy cơ mất quyền khai thác, phát triển thương hiệu. Quyền đối với nhãn hiệu thông thường được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên cũng được áp dụng trong đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, cơ sở sản xuất sử dụng thương hiệu trong thời gian dài nhưng không chủ động đăng ký có thể gặp khó khăn khi chủ thể khác nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ hợp pháp.

Khi xảy ra tranh chấp, cơ sở sản xuất có thể phải thay đổi tên thương hiệu, logo, bao bì, nhãn mác, thu hồi hoặc xử lý hàng hóa vi phạm, đồng thời chịu chi phí pháp lý và bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, chi phí nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ ban đầu, theo ông Hưng, vẫn nhỏ hơn nhiều so với những thiệt hại có thể phát sinh.

“Thương hiệu không chỉ đại diện cho một cơ sở sản xuất mà còn gắn với danh tiếng truyền thống và giá trị văn hóa của cả cộng đồng. Các doanh nghiệp nên chủ động và chung tay bảo hộ chính sản phẩm trên mảnh đất, quê hương mình”, ông Trần Quang Hưng chia sẻ.

Chính sách hỗ trợ tạo động lực đổi mới, phát triển làng nghề

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số, Hà Nội đang cụ thể hóa các chính sách, trong đó có Nghị quyết số 59-NQ/TW của HĐND thành phố. Theo ông Trần Quang Hưng, chương trình hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng sản phẩm chuyển đổi số, kinh tế số đang được triển khai với sự tham gia của nhiều nhà cung cấp.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, bảo hộ thương hiệu không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của cơ sở sản xuất mà còn là nền tảng để làng nghề phát triển bền vững, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: Khánh Huy

Các đơn vị cung cấp được hỗ trợ, thanh toán, trong khi hộ kinh doanh có thể sử dụng miễn phí các sản phẩm theo quy mô sản xuất và thương hiệu; tổng nguồn kinh phí dự kiến dành cho chương trình trong thời gian tới khoảng 50 tỷ đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đang phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ để mở rộng khả năng tiếp cận, đặc biệt với các doanh nghiệp làng nghề và hộ kinh doanh.

Một số ngân hàng cũng đang tiếp cận chương trình, nghiên cứu các sản phẩm tài chính hỗ trợ chi phí để hộ kinh doanh lần đầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ ban đầu mà còn có thể tạo động lực để doanh nghiệp tăng doanh thu, lợi nhuận, từ đó tiếp tục đầu tư, phát triển các hoạt động mới.

Cùng với Nghị quyết số 59-NQ/TW là các nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch của UBND thành phố đang mở ra hành lang pháp lý mới cho hoạt động khoa học công nghệ, hỗ trợ nhà nghiên cứu, startup phát triển sản phẩm, nhất là các giải pháp liên quan đến môi trường. Tại các làng nghề, bài toán giảm chi phí môi trường, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp có thể được giải quyết thông qua sự phối hợp giữa chính quyền, nhà khoa học và cơ sở sản xuất.

Nghị quyết số26/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội ngày 20-6-2026 của HĐND thành phố về thử nghiệm có kiểm soát cũng tạo điều kiện triển khai những mô hình mới trong phạm vi, thời gian xác định, đi kèm cơ chế kiểm soát rủi ro.

Nghệ nhân làng nghề sơn mài Hạ Thái, Hà Nội chế tác sản phẩm. Ảnh: Khánh Huy

Ông Trần Quang Hưng dẫn ví dụ việc thu gom rác thải tại khu vực đô thị bằng những phương tiện chưa được tạo điều kiện đăng kiểm trước đây, cho thấy một số mô hình thực tiễn cần có sự hỗ trợ về mặt pháp lý để triển khai hiệu quả.

Đối với môi trường làng nghề, ông Trần Quang Hưng cho rằng, không thể áp dụng một mô hình xử lý giống nhau cho tất cả lĩnh vực như cơ khí, dệt nhuộm hay chế biến thực phẩm. Tùy đặc tính sản xuất, các khu vực cần giải pháp xử lý theo cụm, có hạ tầng thu gom phù hợp khả năng vận hành, khuyến khích cơ sở liên kết sử dụng chung hạ tầng, giảm chi phí nhưng phải phân định rõ trách nhiệm. Những dòng thải gây khó khăn cho hệ thống xử lý chung cần được tách riêng, xử lý sơ bộ trước khi đấu nối.

Việc đầu tư cũng phải tính đến chi phí điện, hóa chất, bảo trì, xử lý bùn thải và nhân lực kỹ thuật. Hiệu quả không chỉ được đánh giá bằng việc xây dựng xong trạm xử lý mà phải căn cứ vào lượng nước thải được thu gom, xử lý và chất lượng sau xử lý.

Theo ông Trần Quang Hưng, một số giải pháp đang trong giai đoạn nghiên cứu, cần được hỗ trợ tiếp nhận công nghệ, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế và triển khai thí điểm tại một số khu vực, trong đó có Bát Tràng.

Cùng với khoa học công nghệ, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, việc minh bạch các cấu phần, quy trình sản xuất, khả năng xử lý môi trường cũng cần trở thành yếu tố tạo nên giá trị thương hiệu.

"Các chính sách hỗ trợ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được chia sẻ, triển khai với sự tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng và hộ sản xuất. Đây là cơ sở để những sản phẩm làng nghề Hà Nội nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thương hiệu gắn với giá trị truyền thống và hướng tới thị trường bền vững" - ông Trần Quang Hưng nhấn mạnh.