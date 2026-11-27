Nhận thức bảo hộ chưa đồng đều

Hà Nội từ lâu được xem là "đất trăm nghề" với 1.350 làng nghề và làng có nghề, với những làng nghề nổi tiếng như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, khảm trai Chuyên Mỹ, sơn mài Hạ Thái, hay mây tre đan Phú Vinh. Theo thống kê từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, toàn thành phố hiện có 3.531 sản phẩm OCOP, với 28,5% (tương đương 1.006 sản phẩm) có liên quan tới làng nghề. Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô.

Ông Trần Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội - cho biết, việc thực hiện các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại các làng nghề còn chưa đồng đều.

Tại tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức ngày 27/11/2026, ông Trần Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết, dù có nhiều nỗ lực hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT), việc thực hiện quy định về bảo hộ SHTT tại các làng nghề còn chưa đồng đều. Nhiều hộ sản xuất, hợp tác xã chưa nhận thức được rằng việc bảo hộ SHTT, đăng ký nhãn hiệu kết hợp với truy xuất nguồn gốc chính là "tấm hộ chiếu số", giúp tạo lập niềm tin đối với người tiêu dùng, góp phần phát triển thương hiệu và mở đường cho sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, việc quản lý và khai thác các nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận sau khi được cấp văn bằng vẫn chưa thực sự hiệu quả do thiếu cơ chế quản lý, kiểm soát chất lượng và giám sát việc sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động quảng bá.

“Điều này dẫn tới tình trạng một số đơn vị có thương hiệu mà chưa tạo được sức lan tỏa”, ông Hưng nhận định.

Cùng với đó, nguy cơ xâm phạm quyền SHTT, sử dụng tên gọi, nhãn hiệu, hình ảnh, mẫu mã gây nhầm lẫn với sản phẩm được bảo hộ vẫn hiện hữu, trong khi việc ứng dụng công nghệ để thương mại hóa tài sản trí tuệ giữa các địa phương còn chưa đồng bộ.

“Trước thực trạng trên, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội mong muốn tiếp tục tập trung, đồng hành để giải quyết trong thời gian tới”, ông Hưng cho biết.

Đồng tình với nhận định của ông Hưng, bà Trần Thị Phương Lan – Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề TP Hà Nội cho biết, Hiệp hội nhận thức được việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của làng nghề theo nhãn hiệu chung và nhãn hiệu riêng của từng doanh nghiệp, từng hộ sản xuất là hết sức quan trọng trong điều kiện hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên, vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ ở làng nghề hiện nay còn rất hạn chế.

“Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất như gốm Quang Vinh hay lụa Triệu Văn Mão đã đăng ký bảo hộ SHTT, nhưng còn rất nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất khác chưa quan tâm đến cái việc này”, bà Lan nêu thực trạng.

Ba rủi ro pháp lý "đắt giá" khi ngó lơ sở hữu trí tuệ

Tại buổi tọa đàm, ông Trần Quang Hưng đã chỉ ra 3 rủi ro pháp lý đối với các cơ sở sản xuất ngó lơ việc bảo hộ SHTT.

Bà Trần Thị Phương Lan – Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề TP Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.

Thứ nhất, nguy cơ bị buộc chấm dứt sử dụng thương hiệu. Theo Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ và không được chủ sở hữu cho phép sẽ bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Khi bị phát hiện vi phạm, doanh nghiệp buộc phải chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tên gọi, thương hiệu đó.

Thứ hai, rủi ro về mất quyền khai thác và phát triển thương hiệu do nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên". Theo Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với nhãn hiệu được xác lập dựa trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận đăng ký quốc tế.Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first-to-file) trong việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.Nếu cơ sở làng nghề sử dụng tên thương hiệu lâu năm nhưng không chủ động đăng ký, khi có chủ thể khác nộp đơn và được cấp bằng trước, cơ sở ban đầu sẽ mất quyền hợp pháp và gặp khó khăn trong việc tiếp tục sử dụng và khai thác thương hiệu trong kinh doanh.

Thứ ba, rủi ro thiệt hại nặng nề về kinh tế và uy tín. Khi xảy ra tranh chấp hoặc bị xác định có hành vi xâm phạm, cơ sở sản xuất có thể phải gánh chịu toàn bộ chi phí thu hồi sản phẩm, thay đổi logo, bao bì, nhãn mác, biển hiệu, đồng thời đối mặt với nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và chi phí pháp lý. Chi phí bảo hộ ban đầu thấp hơn rất nhiều so với những thiệt hại kinh tế có thể phát sinh và sự mất mát về giá trị văn hóa lâu đời nếu thương hiệu rơi vào tay bên khác.

“Đầu tư bảo hộ tài sản SHTT là một khoản bảo hiểm cho sự phát triển lâu dài của thương hiệu và sản phẩm”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo ông Hưng, thương hiệu làng nghề không chỉ đại diện cho một cơ sở sản xuất riêng lẻ mà còn gắn liền với danh tiếng, truyền thống và giá trị văn hóa của cả cộng đồng. Việc bảo vệ SHTT chính là hành động thiết thực để gìn giữ di sản văn hóa của quê hương.

Để giải quyết vấn đề, bà Trần Thị Phương Lan cho biết, thời gian tới, Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội sẽ phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ban ngành nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hộ sản xuất về bảo hộ SHTT, tổ chức tập huấn hướng dẫn chi tiết cho các nghệ nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp làng nghề. Việc chủ động đăng ký nhãn hiệu riêng, nhãn hiệu tập thể và xác lập quyền bảo hộ từ sớm sẽ là "điểm tựa" vững chắc để các đơn vị yên tâm sản xuất, nâng tầm giá trị sản phẩm và phát triển bền vững trên không gian số.