Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao quà kỷ niệm tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, chiều 26/11, tại Seoul, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Hồ đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thanh Nghị về những bước phát triển trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và những nỗ lực của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học-công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và Đại sứ Vũ Hồ chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã thông tin với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán về tình hình phát triển của đất nước thời gian gần đây, những chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh nội dung các nghị quyết mới được Trung ương Đảng thông qua, đặc biệt là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, Đại sứ quán tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác, chủ động nắm bắt những cơ hội mới, đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên các lĩnh vực, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quan tâm, chăm lo đời sống của người Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, phát triển và đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.