Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng hiệu quả thực thi

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định những định hướng quan trọng nhằm phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Trong đó, vấn đề bảo hộ quyền tác giả được đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu sáng tạo và chủ quyền văn hóa số. Bảo hộ quyền tác giả không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sáng tạo mà còn là nền tảng hình thành thị trường nội dung lành mạnh, thúc đẩy đầu tư và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ.

Tôn trọng bản quyền là bảo vệ thành quả sáng tạo và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh. Ảnh tư liệu

Tại hội thảo về bảo hộ quyền tác giả và các biện pháp chống vi phạm bản quyền trong ngành công nghiệp nội dung ngày 20/11, ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp nội dung phải gắn liền với bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong quá trình sáng tạo, sản xuất và khai thác sản phẩm.

Ông Lê Minh Tuấn cho biết, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tác giả và phát triển công nghiệp văn hóa. Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được báo cáo Quốc hội cho ý kiến, hoàn thiện nhằm tạo cơ sở pháp lý cho lĩnh vực này. Dự án luật về bản quyền tác giả cũng đang được tổng kết, đánh giá và triển khai xây dựng để trình Quốc hội trong năm 2027.

Trong Tuyên bố Tầm nhìn chung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đưa ra ngày 9/11/2026, hai nhà lãnh đạo khẳng định các ngành công nghiệp nội dung như trò chơi điện tử, phim hoạt hình (anime), truyện tranh (manga), âm nhạc và điện ảnh là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giao lưu nhân dân. Hai bên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đấu tranh chống vi phạm quyền tác giả trên không gian mạng và đẩy mạnh hợp tác xử lý các trang web cung cấp manga, anime vi phạm bản quyền.

Ông Kobayashi Kenichi - Phó Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đánh giá, những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được tiến triển đáng kể trong tăng cường bảo hộ quyền tác giả và đấu tranh chống vi phạm bản quyền, trong đó có các đợt xử lý quy mô lớn đối với hành vi vi phạm trực tuyến.

Tuy nhiên, JICA cho rằng Việt Nam còn có thể nâng cao hiệu quả bảo hộ trên ba phương diện: tăng cường chuyên môn về giám định hành vi vi phạm, thu thập chứng cứ và xác định thiệt hại; đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phối hợp giữa cơ quan chức năng, chủ thể quyền và đối tác quốc tế; đồng thời phát triển thị trường nội dung hợp pháp, mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm được cấp phép. Theo JICA, bên cạnh xử lý vi phạm, việc tạo điều kiện để người dùng tiếp cận nội dung hợp pháp sẽ giúp nhà sáng tạo và doanh nghiệp khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, tạo thêm nguồn lực đầu tư cho hoạt động sáng tạo.

Kinh nghiệm từ Nhật Bản

Chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản, ông Kudo Takuto - Giám đốc Hiệp hội Phân phối Nội dung Hải ngoại Nhật Bản (CODA) cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã phối hợp các bộ, ngành xây dựng “Danh mục các biện pháp tổng thể nhằm ứng phó với nội dung vi phạm bản quyền trên Internet”. Phiên bản mới nhất, công bố tháng 8/2026, tập trung vào ba trụ cột: ngăn chặn người dùng truy cập nội dung vi phạm thông qua giáo dục về quyền tác giả và các biện pháp đối với công cụ tìm kiếm; điều tra, xử lý người vận hành trang web vi phạm bằng hoạt động điều tra pháp chứng kỹ thuật số và hợp tác quốc tế; hạn chế các cơ chế hỗ trợ website vi phạm, như quảng cáo, đồng thời thúc đẩy phân phối nội dung hợp pháp.

Nhật Bản cũng sửa đổi Luật Quyền tác giả năm 2020, bổ sung biện pháp xử lý đối với các trang web cung cấp đường dẫn đến nội dung vi phạm. Đối với người vận hành trang “Manga Mura”, ngoài bản án có tội trong vụ án hình sự, bản án dân sự buộc người này bồi thường khoảng 1,7 tỷ yên cũng đã có hiệu lực pháp luật.

Ở góc độ thực tiễn, ông Goto Takero - Giám đốc đại diện CODA cho biết, chống vi phạm bản quyền cần được triển khai đồng bộ thông qua phối hợp công - tư, kết hợp công nghệ, thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế.

Một giải pháp đáng chú ý là Trung tâm giám sát và gỡ bỏ nội dung vi phạm tự động của CODA. Hệ thống theo dõi các website, mạng xã hội và nền tảng lưu trữ; tự động phân loại nội dung vi phạm, chuyển yêu cầu đến đúng chủ sở hữu quyền và gửi thông báo gỡ bỏ theo định dạng của từng nền tảng. Hệ thống còn theo dõi tình trạng xử lý, tỷ lệ gỡ bỏ, giúp nâng cao hiệu quả giám sát và giảm khối lượng công việc thủ công.

Với các vụ việc có yếu tố nước ngoài, CODA triển khai Dự án thực thi xuyên biên giới (CBEP), phối hợp chuyên gia an ninh mạng, công ty luật quốc tế và cơ quan chức năng nước ngoài để thu thập, xác minh bằng chứng kỹ thuật số, lập hồ sơ đối tượng vi phạm. Tùy từng trường hợp, tổ chức này áp dụng bốn biện pháp: tố cáo hình sự, khởi kiện dân sự, đề nghị xử phạt hành chính và đối thoại trực tiếp với người vận hành website hoặc các bên liên quan.

Kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy, chống vi phạm bản quyền không thể chỉ dựa vào một biện pháp đơn lẻ. Công nghệ giúp phát hiện và giám sát vi phạm; điều tra, xác minh chứng cứ tạo cơ sở thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế hỗ trợ xử lý những vụ việc vượt ra ngoài phạm vi một quốc gia. Cùng với đó, phát triển các kênh phân phối nội dung hợp pháp là điều kiện quan trọng để bảo vệ quyền lợi nhà sáng tạo và duy trì động lực đầu tư.