Bảo hiểm y tế - tấm lá chắn an sinh cho học sinh, sinh viên Thủ đô

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, theo Luật BHYT năm 2024, học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng. Mức hỗ trợ từ 50% đến 100% tùy từng nhóm đối tượng theo quy định.

Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên (thứ ba từ trái sang) tặng hoa các chuyên gia tham gia giải đáp tại Chương trình. Ảnh: PV

Thời gian qua, BHXH thành phố Hà Nội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và cơ sở giáo dục triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên liên tục tăng qua các năm học, từ 99,13% năm học 2022-2023 lên 99,28% năm học 2023-2024 và 99,34% năm học 2024-2025. Đến năm học 2025-2026, toàn thành phố có hơn 2,5 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,46%.

Theo lãnh đạo BHXH thành phố, kết quả này cho thấy nhận thức của nhà trường, phụ huynh và học sinh, sinh viên về vai trò của BHYT ngày càng được nâng lên. Tham gia BHYT không chỉ giúp các em được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học mà còn là điểm tựa tài chính quan trọng khi không may mắc bệnh, đặc biệt đối với những trường hợp phải điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2026-2027, BHXH thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhóm chưa tham gia, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Các chuyên gia tham gia giải đáp tại Chương trình. Ảnh: PV

Một trong những nội dung được phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm là mức đóng BHYT trong năm học mới. Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT. Với mức đóng hiện hành, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 683.100 đồng/năm để được cấp thẻ BHYT và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định.

Đáng chú ý, chính sách của Hà Nội tiếp tục mở rộng thêm nhóm học sinh, sinh viên được hỗ trợ. Theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, thành phố cấp thẻ BHYT miễn phí cho học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố, chưa được cấp thẻ BHYT và đang học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố, cả công lập và ngoài công lập.

Học sinh, sinh viên thuộc xã đảo Minh Châu cũng thuộc nhóm được thành phố cấp thẻ BHYT miễn phí theo chính sách này.

Tại chương trình giao lưu, các chuyên gia là đại diện lãnh đạo các phòng tham mưu của BHXH thành phố đã giải đáp nhiều câu hỏi của phụ huynh, học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục.

Trong đó, nội dung giải đáp tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Mức đóng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT; quyền lợi khi khám, chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến, thông tuyến, chuyển tuyến; chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường; cách tra cứu thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VssID; chính sách hỗ trợ mức đóng theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của thành phố…