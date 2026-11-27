Tọa đàm với chủ đề “BHYT học sinh, sinh viên - Hiểu đúng để bảo vệ quyền lợi”.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức tọa đàm với chủ đề “BHYT học sinh, sinh viên - Hiểu đúng để bảo vệ quyền lợi”.

Tham gia tọa đàm có ông Đặng Văn Lý - Phó Giám đốc BHXH tỉnh và ông Lê Xuân Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn với hơn 250 sinh viên.

Tại tọa đàm, các khách mời phân tích những nguyên nhân khiến một bộ phận HSSV chưa tham gia hoặc chưa duy trì BHYT liên tục, như: hoàn cảnh gia đình khó khăn, tâm lý chủ quan, sinh viên bảo lưu kết quả học tập... Đồng thời, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan BHXH và nhà trường trong rà soát, phân loại đối tượng, đối chiếu thông tin theo số định danh cá nhân, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, không thu trùng.

Học sinh sinh viên đặt những câu hỏi còn thắc mắc về BHYT.

Nhiều thắc mắc thiết thực của sinh viên cũng được giải đáp trực tiếp, tập trung vào các trường hợp thẻ BHYT bị gián đoạn do quên gia hạn. Hay đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác nhưng vẫn nhận được thông báo đóng tại trường; mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước và chính sách hỗ trợ thêm của tỉnh đối với HSSV là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các khách mời cũng thông tin, hướng dẫn về quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT, nhất là đối với sinh viên học tập xa nhà và trường hợp sinh viên vừa học vừa làm thêm.

Thông qua trao đổi và giải đáp trực tiếp, chương trình giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT, chủ động kiểm tra thông tin và duy trì thẻ liên tục, tránh để gián đoạn quyền lợi khi không may ốm đau, bệnh tật. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu 100% HSSV tỉnh Gia Lai tham gia BHYT trong năm học 2026 - 2027.