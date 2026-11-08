Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Điểm tựa chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ

Nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh tư vấn chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, BHXH tỉnh Đồng Tháp và Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản liên ngành số 1875/HDLN/BHXH-GDĐT hướng dẫn chi tiết các cơ sở giáo dục triển khai chính sách BHYT HS,SV.

Nhờ đó, công tác lập hồ sơ, tổ chức thu nộp và sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học được thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Hữu Phúc, toàn tỉnh hiện có 567.371 HS,SV tham gia BHYT, đạt 99,9%. Số học sinh chưa tham gia hiện chỉ còn khoảng 600 em, tập trung tại một số trường đại học và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ngành BHXH đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường rà soát từng trường hợp, vận động phụ huynh hoàn tất thủ tục để hoàn thành mục tiêu trong tháng 12-2026, bảo đảm thẻ BHYT có giá trị liên tục từ ngày 1-1-2027.

Giá trị nhân văn của chính sách BHYT HS,SV không chỉ dừng lại ở những con số tỷ lệ bao phủ, mà được minh chứng sinh động qua hàng trăm nghìn lượt thanh toán chi phí y tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 324.171 lượt HS,SV khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi phí hơn 124 tỷ đồng, trong đó Quỹ BHYT chi trả hơn 101 tỷ đồng.

Nhiều trường hợp mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng như suy tim, suy tủy xương, nhiễm trùng máu, bệnh về máu hay viêm phổi đã được quỹ BHYT chi trả từ 100-500 triệu đồng mỗi trường hợp.

Đằng sau những con số ấy là sự sẻ chia thiết thực, giảm bớt gánh nặng tài chính đè nặng lên vai những gia đình lao động. Đơn cử như trường hợp của em Lê Thuần Trí, học sinh Trường THCS Đoàn Giỏi.

Bất ngờ mắc bệnh nhồi máu não và phải điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng (TP. Hồ Chí Minh) trong 10 ngày với tổng chi phí hơn 79 triệu đồng, gia đình em đã được Quỹ BHYT thanh toán hơn 62 triệu đồng (tương đương 80%).

Chia sẻ về những ngày tháng lo lắng khi cháu nằm viện, ông Lê Văn Thủy (ông nội em Trí) xúc động cho biết: “Tôi tuổi đã cao, chi phí gia đình chủ yếu phụ thuộc vào con cái. Cha mẹ cháu làm công nhân, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Nếu không có BHYT, gia đình không biết xoay xở thế nào với khoản tiền điều trị vượt quá khả năng. Nhờ có BHYT, gia đình giảm được rất nhiều chi phí”.

Chia sẻ với chúng tôi, em Trí cho biết, tấm thẻ BHYT không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm điểm tựa tinh thần để em yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở lại trường học cùng thầy cô và bạn bè.

Từ thực tiễn đó cho thấy, rủi ro về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với bất kỳ ai. Việc duy trì tham gia BHYT HS,SV từ đầu năm học chính là sự đầu tư thiết thực nhất cho tương lai của thế hệ trẻ, đồng thời bảo vệ gia đình trước những biến cố tài chính bất ngờ.

Theo BHXH tỉnh, thời gian tới, để giữ vững và hoàn thiện mục tiêu bao phủ 100%, bên cạnh nỗ lực của cơ quan BHXH, ngành Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

Các trường cần chủ động rà soát danh sách, theo dõi tình hình tham gia của từng học sinh, phối hợp với phụ huynh kịp thời giải đáp những vướng mắc về thủ tục và mức đóng.

Cùng với đó, việc hướng dẫn phụ huynh sử dụng thẻ BHYT điện tử, tra cứu thông tin nhanh chóng cũng góp phần tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân.

Với tỷ lệ bao phủ đã đạt 99,9%, Đồng Tháp đang tiến gần mục tiêu 100% HS,SV tham gia BHYT. Kết quả này không chỉ phản ánh sự vào cuộc của các ngành, các cấp mà còn cho thấy nhận thức của phụ huynh và nhà trường về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh ngày càng được nâng lên.

Mỗi tấm thẻ BHYT được duy trì liên tục là thêm một cơ hội để HS,SV được chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền lợi khi không may mắc bệnh. Đây cũng là sự đầu tư thiết thực cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.