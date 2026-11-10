Bảo hiểm y tế hộ gia đình 2026: Mức đóng, mức hưởng mới và việc cần làm trước khi thẻ hết hạn

Vì sao mức đóng và mức hưởng cùng thay đổi trong năm 2026

Theo thông tin từ cơ quan bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế tại Luật Bảo hiểm y tế và các nghị định hướng dẫn, trong đó có Nghị định 188/2025/NĐ-CP và Nghị định 161/2026/NĐ-CP, đã có hiệu lực. Cùng thời điểm, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng, kéo theo cả mức đóng lẫn mức hưởng bảo hiểm y tế thay đổi, bởi nhiều khoản trong chính sách này được tính theo lương cơ sở. Nói cách khác, khi lương cơ sở tăng, số tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình nhích lên, nhưng trần chi trả cho một số dịch vụ và quyền lợi cũng được nâng tương ứng.

Đây là điểm mà nhiều gia đình dễ bỏ qua. Việc đóng cao hơn một chút không chỉ là khoản chi thêm, mà đi kèm là mức bảo vệ tài chính lớn hơn khi phải nằm viện, phẫu thuật hay điều trị dài ngày, những tình huống mà chi phí thực tế có thể vượt xa khoản đóng cả năm.

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính thế nào

Bảo hiểm y tế hộ gia đình vốn có cơ chế giảm trừ để khuyến khích cả nhà cùng tham gia. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở mỗi tháng, từ người thứ hai trở đi mức đóng giảm dần, chỉ còn bằng 70%, 60%, 50% so với người thứ nhất, và từ người thứ năm trở đi chỉ bằng 40%. Càng nhiều thành viên tham gia, chi phí bình quân mỗi người càng nhẹ. Khi lương cơ sở được điều chỉnh theo mức mới trong năm 2026, số tiền đóng của người thứ nhất tính theo năm cũng thay đổi theo, và các thành viên sau được giảm trừ trên nền mới đó.

Với một gia đình bốn, năm người, tổng chi phí tham gia bảo hiểm y tế cả năm vẫn thấp hơn rất nhiều so với một lần nhập viện tự chi trả. Đó là lý do bảo hiểm y tế được xem như khoản đầu tư cho sự an tâm, chứ không đơn thuần là một khoản phí bắt buộc.

Quyền lợi đang được mở rộng

Điểm sáng của chính sách năm 2026 là xu hướng mở rộng quyền lợi cho những nhóm dễ tổn thương. Từ đầu năm, thêm một số đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh. Người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng thuộc diện được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quy định. Về dài hạn, chính sách tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, và từ năm 2027 sẽ tiếp tục điều chỉnh mức hưởng gắn với mức đóng.

Những thay đổi này cho thấy một định hướng nhất quán, đưa bảo hiểm y tế trở thành lưới an sinh thực chất hơn, đặc biệt với người cao tuổi, người yếu thế trong mỗi gia đình.

Đừng để thẻ gián đoạn, mất quyền lợi 5 năm liên tục

Một lưu ý rất quan trọng với các gia đình là tính liên tục của thẻ. Nếu để thẻ bảo hiểm y tế hết hạn mà không gia hạn kịp, không chỉ mất quyền lợi trong thời gian đứt quãng, mà còn có nguy cơ mất mốc "tham gia 5 năm liên tục", vốn là điều kiện để được hưởng thêm quyền lợi khi chi phí điều trị trong năm vượt ngưỡng quy định. Vì vậy, cuối năm là lúc mỗi nhà nên kiểm tra lại hạn thẻ của từng thành viên và chủ động gia hạn đúng hạn.

VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI THẺ BHYT HẾT HẠN

Kiểm tra hạn sử dụng thẻ của từng thành viên trên ứng dụng VssID hoặc sổ theo dõi.

Gia hạn trước khi thẻ hết hạn để giữ quyền lợi liên tục và mốc 5 năm liên tục.

Tham gia theo hộ gia đình để được giảm trừ mức đóng cho các thành viên sau.

Cập nhật thông tin, đồng bộ thẻ với căn cước để khám chữa bệnh thuận tiện.

Hỏi rõ cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương về mức đóng mới theo lương cơ sở.

Một khoản chi nhỏ cho sự an tâm lớn

Giữa bộn bề chi tiêu cuối năm, khoản đóng bảo hiểm y tế đôi khi bị xếp sau những thứ cấp bách hơn. Nhưng chính ở những lúc không ai ngờ tới, tấm thẻ ấy mới cho thấy giá trị thật. Hiểu đúng mức đóng, nắm rõ quyền lợi đang được mở rộng và nhớ gia hạn đúng hạn, mỗi gia đình đang tự dựng cho mình một chỗ dựa vững vàng trước rủi ro sức khỏe. Đó là cách chi tiêu khôn ngoan nhất, bỏ ra một khoản nhỏ hôm nay để không phải chật vật với khoản lớn vào ngày khó khăn.