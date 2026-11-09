Bảo hiểm y tế - điểm tựa an sinh cho người bệnh

Người dân đăng ký khám bệnh tự động qua KIOSK tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: HM)

Hiện nay, có rất nhiều người bệnh đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả số tiền lớn, qua đó giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm điều trị bệnh, chiến thắng bệnh tật.

Chính sách nhân văn chia sẻ gánh nặng, bảo vệ người bệnh

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, bệnh tật diễn biến phức tạp và khó lường, bảo hiểm y tế không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà đã trở thành chiếc “phao cứu sinh” đối với hàng triệu người dân, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày.

"Không có bảo hiểm y tế thì chắc gia đình không lo nổi chi phí..." - câu nói của con trai ông Lường Văn Kháng đang sinh sống tại xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khiến nhiều người lặng đi. Đằng sau lời tâm sự ấy là câu chuyện về một người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đã vượt qua biến chứng nguy hiểm để trở về với cuộc sống nhờ sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và điểm tựa vững chắc từ chính sách bảo hiểm y tế.

Tháng 9/2025, ông Lường Văn Kháng đến Trạm Y tế xã thăm khám do mắt mờ, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày. Sau khi được chẩn đoán mắc đục thủy tinh thể, ông được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Quỳnh Nhai để phẫu thuật điều trị. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sức khỏe của ông dần ổn định và cuộc sống sinh hoạt từng bước được cải thiện.

Tưởng rằng sức khỏe đã dần ổn định, nhưng tháng 4/2026, từ một vết thương phần mềm ở bàn chân, ông Kháng đã mắc uốn ván. Bệnh diễn biến nhanh, gây suy hô hấp, viêm phổi và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, buộc ông phải nhập viện điều trị tích cực. Ông được gia đình chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để điều trị chuyên sâu. Những ngày đầu nhập viện là khoảng thời gian đầy khó khăn. Bệnh nhân tuổi cao, bệnh diễn biến nặng, phải thở máy, truyền máu, sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị và theo dõi liên tục. Mỗi ngày trôi qua đều là cuộc chiến giữa sự sống và tử thần.

Trong phòng bệnh, con trai bệnh nhân Kháng nhìn những thiết bị y tế hiện đại đang hỗ trợ cho bố mình, cũng không giấu được nỗi lo lắng về chi phí điều trị. "Không có bảo hiểm y tế thì chắc gia đình không lo nổi chi phí...", con trai ông Kháng chia sẻ.

Theo hồ sơ điều trị, trong suốt quá trình khám, chữa bệnh 2 đợt của ông Lường Văn Kháng, Quỹ Bảo hiểm y tế đã thanh toán chi phí y tế với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng. Riêng đợt điều trị nặng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La kéo dài 34 ngày, ông phải thở máy, sử dụng thuốc an thần, kháng sinh phổ rộng, truyền máu và nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu khác. Tổng chi phí điều trị lên tới hơn 74 triệu đồng.

Đây là số tiền vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao trong thời gian dài như vậy sẽ là gánh nặng rất lớn, thậm chí khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Nhờ được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, phần lớn chi phí điều trị của ông đã được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định.

Thông tin về tình trạng bệnh của ông Kháng, Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Nhung Hằng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La) cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng nặng, tuổi cao, nhiều nguy cơ biến chứng. Quá trình điều trị đòi hỏi sự theo dõi sát sao và sử dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn.

“Nhiều người nghĩ bảo hiểm y tế chỉ là một tấm thẻ, nhưng thực tế đó là sự bảo vệ, là niềm tin để người bệnh yên tâm điều trị và chúng tôi có thêm điều kiện cứu chữa người bệnh một cách tốt nhất”, bác sĩ Hằng chia sẻ.

Theo bác sĩ Hằng, với những trường hợp bệnh nặng, chi phí điều trị thường rất lớn. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, nhiều gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì điều trị cho người bệnh.

Câu chuyện của ông Lường Văn Kháng là minh chứng sinh động cho giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế. Mỗi trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ là thêm một gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, thêm một người bệnh có cơ hội được điều trị kịp thời và thêm một minh chứng cho tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội.

“Phao cứu sinh” của người bệnh trọng

Không chỉ với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bảo hiểm y tế còn là “phao cứu sinh” đối với người mắc bệnh mạn tính, phải điều trị suốt đời.

Hơn 15 năm mang trong mình nhiều căn bệnh mạn tính tiểu đường, huyết áp, tim mạch phải điều trị suốt đời, ông Đỗ Tất Đạt, trú tại xã Giao Thủy (tỉnh Ninh Bình), càng thấm thía giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế khi phải thường xuyên lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị bệnh với chi phí lớn.

Theo chia sẻ của ông Đạt, quá trình điều trị bệnh tim mạch, đặc biệt là can thiệp đặt stent mạch vành, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, có thể lên tới khoảng 80-100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, ông được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần lớn số tiền trong phạm vi quyền lợi được hưởng, số tiền thực tế phải tự chi trả chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Ông Đạt cho biết, cứ 2-3 tháng là ông phải lên Bệnh viện Bạch Mai ít nhất một lần để thăm khám và lĩnh thuốc bảo hiểm y tế bởi bệnh của ông thuộc diện chuyển tuyến bảo hiểm y tế một lần trong năm. “Cũng may nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên tôi được giảm bớt rất nhiều chi phí và tiền mua thuốc trong quá trình điều trị bệnh. Nếu phải thanh toán hết số tiền trên thì chắc gia đình tôi cũng phải nhọc nhằn xoay xở. Tôi đã 2 lần phải can thiệp đặt stent mạch vành nhưng khi nhập viện tôi cũng yên tâm điều trị bởi tấm thẻ bảo hiểm y tế thực sự là phao cứu sinh cho những người bệnh trọng như tôi”, ông Đạt nói.

Thấm thía giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, ông Đạt giãi bày: “Đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khoản chi phí được Quỹ bảo hiểm y tế chia sẻ có ý nghĩa rất lớn. Khi đối mặt với bệnh hiểm nghèo, người bệnh không chỉ phải vượt qua những khó khăn về sức khỏe mà còn chịu áp lực không nhỏ về kinh tế. Sự hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm y tế giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm điều kiện để duy trì quá trình điều trị.

Từ trải nghiệm của bản thân, ông Đạt luôn nhắc nhở người thân của mình tham gia mua bảo hiểm y tế và duy trì hằng năm, bởi bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh. Chủ động tham gia bảo hiểm y tế khi còn khỏe mạnh chính là cách mỗi người tự tạo cho mình một điểm tựa trước những rủi ro sức khỏe khó lường.

“Tấm khiên” an sinh xã hội

Các số liệu thống kê cho thấy quy mô và hiệu quả ngày càng rõ nét của Quỹ Bảo hiểm y tế, Giai đoạn 2016-2024, cả nước ghi nhận hơn 1,48 tỷ lượt khám, chữa bệnh được quỹ chi trả với tổng số tiền hơn 915.000 tỷ đồng.

Riêng năm 2025, có hơn 195 triệu lượt khám, chữa bệnh, với số tiền chi trả hơn 166.000 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt hơn 147,7 triệu, tổng chi đề nghị thanh toán là 133.418 tỷ đồng, tăng 13.703 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Những con số này phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đồng thời cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của nhà nước trong việc bảo đảm quyền lợi y tế cho người dân.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2020-2025, đã có hơn 41.000 trường hợp được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị từ 500 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng, với tổng số tiền vượt 33.000 tỷ đồng. Đây là những trường hợp bệnh nặng, chi phí điều trị lớn, nếu không có bảo hiểm y tế, nhiều gia đình khó có khả năng chi trả.

Thực tế đó cho thấy, bảo hiểm y tế đã phát huy hiệu quả như một “tấm khiên” bảo vệ tài chính cho người dân trước rủi ro bệnh tật. Không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, chính sách còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái nghèo do chi phí y tế, qua đó bảo đảm ổn định xã hội.

Bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi của mỗi người dân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Việc tham gia bảo hiểm y tế là giải pháp chủ động để mỗi cá nhân, mỗi gia đình tự bảo vệ mình trước những rủi ro khó lường, đồng thời đóng góp vào quỹ chung, giúp đỡ những người không may mắn. Tấm thẻ bảo hiểm y tế nhỏ bé nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao, góp phần giữ lại những nụ cười, tiếp thêm động lực sống và nuôi dưỡng hy vọng cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống an toàn, ổn định và phát triển bền vững.