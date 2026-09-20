Bảo hiểm y tế đề xuất chi tối đa 350.000 đồng khám sức khỏe định kỳ: 14 hạng mục được thanh toán gồm những gì?

Bác sĩ khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em đầu năm học tại Trạm Y tế xã Ba Vì.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Theo đề xuất, người trên 18 tuổi được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tối đa 350.000 đồng/người/lần/năm cho khám sức khỏe định kỳ. Mức thanh toán bao gồm tiền công khám, các dịch vụ kỹ thuật y tế theo danh mục và cập nhật, quản lý sổ sức khỏe điện tử.

14 hạng mục khám sức khỏe định kỳ được đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế

Theo danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế trong dự thảo, người trên 18 tuổi có tối đa 14 hạng mục được xem xét thanh toán.

Theo Bộ Y tế, các dịch vụ trong danh mục được thực hiện tối đa một lần trong một đợt khám sức khỏe định kỳ. Tổng mức thanh toán tối đa đối với người trên 18 tuổi là 350.000 đồng/người/lần/năm.

Danh mục tập trung vào khám lâm sàng và các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cơ bản. Nhóm xét nghiệm gồm công thức máu, đường máu, creatinin, các chỉ số mỡ máu, men gan và tổng phân tích nước tiểu. Ngoài ra, người được khám có thể được chỉ định siêu âm ổ bụng và X-quang ngực thẳng theo yêu cầu chuyên môn.

Bộ Y tế cũng đưa Acid Uric vào danh mục đề xuất. Việc chỉ định xét nghiệm này được dự thảo gắn với các nhóm nguy cơ như nam giới trung niên, phụ nữ sau mãn kinh, người béo phì, người thường xuyên sử dụng rượu bia hoặc thực phẩm giàu đạm.

350.000 đồng là mức thanh toán tối đa

Theo dự thảo, các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện căn cứ chỉ định của bác sĩ, phù hợp với hướng dẫn chuyên môn và tình trạng sức khỏe của người được khám. Vì vậy, người tham gia bảo hiểm y tế không mặc nhiên được thực hiện và thanh toán toàn bộ 14 hạng mục trong mỗi lần khám.

Trường hợp người dân đã thực hiện các xét nghiệm, dịch vụ cận lâm sàng trong vòng 3 tháng trước thời điểm khám, kết quả đã được tích hợp và có thể tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bác sĩ có thể sử dụng kết quả này nếu còn phù hợp với yêu cầu chuyên môn, thay vì chỉ định lại.

Đối với người đang khám, cấp thuốc điều trị ngoại trú bằng bảo hiểm y tế định kỳ, các kết quả khám, chữa bệnh đã có cũng được xem xét sử dụng khi đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Người dân thực hiện thêm các dịch vụ ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ phải tự chi trả phần chi phí phát sinh. Trường hợp qua khám phát hiện bệnh hoặc vấn đề sức khỏe cần điều trị, các chi phí khám, chữa bệnh tiếp theo được thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Trẻ em cũng được đề xuất thanh toán tối đa 250.000 đồng

Cụ thể, người từ 6-18 tuổi được đề xuất thanh toán tối đa 250.000 đồng/người/lần/năm cho khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học. Trẻ dưới 6 tuổi được đề xuất mức thanh toán tối đa 200.000 đồng/người/lần/năm.

Theo Bộ Y tế, các khoản thanh toán này bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo quy định và cập nhật, quản lý hồ sơ sức khỏe.

Việc thanh toán khám sức khỏe định kỳ nằm trong lộ trình mở rộng phạm vi quyền lợi của bảo hiểm y tế. Theo đề xuất, chính sách dự kiến được thực hiện từ ngày 1/7/2027 nếu các quy định liên quan được ban hành theo kế hoạch.

Hiện các mức chi trả nêu trên mới là nội dung trong dự thảo Thông tư của Bộ Y tế đang được lấy ý kiến, chưa phải chính sách đã có hiệu lực.