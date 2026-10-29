Bảo hiểm xe cơ giới đạt 16 nghìn tỷ đồng, bồi thường trên 50% doanh thu

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), lũy kế đến hết tháng 9/2026, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 75.057 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 24.693 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32,9% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới chiếm hơn 61% trên doanh thu.

Riêng bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt hơn 16.290 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,1% trong tổng doanh thu, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2025. Số tiền bồi thường là 8.172 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 50,2% trên doanh thu.

Trong số trên, doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 4.406 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5%, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 11.883 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025 và tỷ lệ bồi thường đạt 61,6%.

Bên cạnh đó, bảo hiểm tàu (bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và bảo hiểm P&I) doanh thu đạt 3.224 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,5%, tăng 11,3% và tỷ lệ bồi thường 34,5%.

Mảng bảo hiểm hàng không đạt 784 tỷ đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2025...

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có 20 doanh nghiệp bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 33 doanh nghiệp bảo hiểm hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc (số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả so với doanh thu phí bảo hiểm gốc khai thác được) thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường. Đây có thể là những doanh nghiệp kiểm soát rủi ro bồi thường tốt hơn mặt bằng chung.

Còn lại 12 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.