Bảo hiểm xã hội Việt Nam dồn lực về đích năm 2026

Nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng

Ngày 8/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống quý IV/2026.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong 9 tháng năm 2026, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, số người tham gia BHXH là 22,64 triệu người; trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 20,05 triệu người, tăng 1,14 triệu người so với năm 2025. Số người tham gia BHYT đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025. Lũy kế đến hết tháng 9/2026, số thu đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHXH Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực bám sát tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, hướng đến mục tiêu tham gia mạng lưới an sinh xã hội bền vững và mở rộng quyền lợi của người lao động.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ trong giải quyết chính sách BHXH, BHTN và rà soát các nội dung chi trả, giải quyết chế độ, bảo đảm giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người lao động…

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT; đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT hơn 133.300 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác chi trả, giải quyết các chế độ hằng tháng, cơ quan BHXH luôn tích cực tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH theo hướng nâng cao quyền lợi cho người tham gia, góp phần nâng cao sự tin tưởng của người lao động về chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Trong 9 tháng năm 2026, số người hưởng chế độ BHXH một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHYT luôn được cơ quan BHXH thực hiện, vừa bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người dân, vừa quản lý, nhận diện và hạn chế các rủi ro trong quá trình sử dụng quỹ BHYT.

Tăng tốc thực hiện, bảo đảm quyền lợi người dân

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tập trung trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm thuộc từng lĩnh vực. Công tác thu, phát triển người tham gia và quản lý chậm đóng được đặt trong yêu cầu tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH, BHTN, BHYT, đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phân loại các nhóm đơn vị để có giải pháp xử lý phù hợp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Từ các điểm cầu địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố chia sẻ những kết quả trong phát triển người tham gia, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào các chương trình, nghị quyết; triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng cho một số nhóm đối tượng; đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt và các giải pháp giảm chậm đóng.

Bên cạnh đó, các địa phương trao đổi những khó khăn phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; việc phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chịu tác động bởi biến động thu nhập của người dân; công tác kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT và quản lý dữ liệu nghiệp vụ cần tiếp tục được tăng cường.

Các địa phương đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan chức năng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, thống nhất hướng dẫn xử lý các nhóm vấn đề còn vướng mắc.

Ghi nhận những kết quả toàn hệ thống BHXH Việt Nam đạt được trong 9 tháng qua, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyển biến về tác phong, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, đồng thời nhấn mạnh, quý IV là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2026.

Vì vậy, lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu các Phó Giám đốc tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, nguyên nhân của những nhiệm vụ chậm tiến độ và xây dựng giải pháp cụ thể; khẩn trương xây dựng, hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm quý IV/2026.

Ông Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, toàn hệ thống thực hiện nguyên tắc quản trị “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả”, ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành hoặc tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị toàn hệ thống tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương, giữa các đơn vị trong hệ thống; kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT./.