Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phát động đợt ra quân '60 ngày về đích'

Lễ phát động được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu BHXH tỉnh đến 13 điểm cầu BHXH cơ sở.

Các đại biểu dự Lễ phát động đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại điểm cầu BHXH tỉnh.

Đợt ra quân có chủ đề “60 ngày về đích – Chung tay phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026”.

Theo kế hoạch, BHXH tỉnh Thái Nguyên đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, vận động trực tiếp tại khu dân cư, chợ, tổ dân phố, xóm và những địa bàn tiềm năng. Đồng thời tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại, giải đáp chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

BHXH tỉnh Thái Nguyên phát động đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Trong đợt cao điểm, BHXH tỉnh phấn đấu phát triển mới 390 người tham gia BHXH tự nguyện và 170 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Thông qua đợt ra quân, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT; tăng cường vận động, khuyến khích người dân chủ động tham gia, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân.