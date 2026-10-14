Bảo hiểm xã hội tỉnh tập huấn triển khai, hướng dẫn sử dụng các phần mềm nghiệp vụ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh.

Nội dung tập huấn, gồm: Quyết định số 726/QĐ-BHXH, ngày 28/7/2026 của Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mức chi thù lao cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); Quyết định số 366/QĐ-BHXH, ngày 29/4/2026 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, BHYT.

Quyết định số 458/QĐ-BHXH, ngày 5/6/2026 BHXH Việt Nam ban hành tiêu chí, điều hiện lựa chọn tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT; Công văn số 3654/BHXH-QLT, ngày 17/9/2026 của BHXH Việt Nam về việc triển khai cao điểm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện, thao tác sử dụng các phần mềm nghiệp vụ, cập nhật dữ liệu và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời, tập trung trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định, quy trình nghiệp vụ mới, bảo đảm việc tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ và đúng quy định.

Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ, viên chức BHXH cơ sở nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời nắm bắt các quy định mới trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; nâng cao hiệu quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, góp phần hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.