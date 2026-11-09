Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quân cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Tính đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có trên 62.000 người tham gia BHXH, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện gần 23.000 người, đạt 96,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT đạt 553.000 người, bằng 99,2% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,9% dân số (nếu tính cả người lao động ngoài tỉnh được cấp thẻ BHYT tại địa phương nơi lao động, làm việc, tỷ lệ bao phủ đạt 99,6%). Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, trong 2 tháng cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu phát triển thêm trên 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện và khoảng 200 - 300 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Các đại biểu hô khẩu hiệu quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra về chính sách BHXH, BHYT.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo BHXH tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, các cấp, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan BHXH và Bưu điện cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động theo từng nhóm đối tượng; chú trọng những người chưa tham gia hoặc đã dừng đóng. Nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giúp người dân hiểu đúng, lựa chọn hình thức tham gia phù hợp; đồng thời hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, góp phần duy trì số người tham gia bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Ngay sau lễ phát động, viên chức, người lao động BHXH tỉnh và nhân viên Bưu điện tỉnh tổ chức các nhóm tuyên truyền, trực tiếp đến từng hộ gia đình, khu dân cư để tư vấn, giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; vận động người dân tham gia mới, tiếp tục duy trì tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, giúp thuận tiện hơn trong việc tra cứu thông tin và theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm.